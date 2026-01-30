https://ria.ru/20260130/spetsoperatsiya-2071132677.html
Российский боец рассказал о создании уникальной экипировки для сослуживцев
БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Российский военнослужащий 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Соболь" рассказал РИА Новости о создании уникальной экипировки для сослуживцев, в том числе комплекта для защиты от дронов противника.
"Руководство проявило внимание к моему элементарному хобби. Я один раз сшил чехол для гранатомета. Через некоторое время они подошли и порекомендовали пошить пончо", - отметил военнослужащий.
Изначально "Соболь" сшил пончо для сослуживцев, а после руководство заметило его способности и организовало для него небольшую швейную мастерскую. Военнослужащий также разработал три новых застежки для шлема, экипировку для зимней и летней маскировки, облегченную летнюю форму.
"Соболь" объяснил, что производит уникальную экипировку для сотоварищей и тестирует ее прямо на позициях. Например пончо, которое предназначено для защиты от дронов, а также для снижения теплоизлучения.
Военнослужащий подчеркнул, что его основной работой является прикрытие штурмовых групп от средств воздушного нападения ВСУ
