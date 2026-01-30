https://ria.ru/20260130/spetsoperatsiya-2071131864.html
ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.01.2026
ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ в Сумской области
Две штурмовые группы 71-й аэромобильной бригады ВСУ уничтожены при выдвижении к населенному пункту Варачино Сумской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 30.01.2026
ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ в Сумской области
РИА Новости: ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ недалеко от Варачино