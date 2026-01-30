ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие в прошлом году не давали завозить продовольствие и воду в Димитров в ДНР, а автомобили мирного населения расстреливали и взрывали, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Станислав Агеев.

"Последнее время особенно, уже последний год, они даже не давали не завозить в город ни еду, ни воду, дронами били и стреляли по машинам просто так из оружия", - сказал собеседник агентства.