Беженец рассказал о зверствах ВСУ в Димитрове
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 30.01.2026 (обновлено: 05:42 30.01.2026)
Беженец рассказал о зверствах ВСУ в Димитрове
Беженец рассказал о зверствах ВСУ в Димитрове
Украинские военнослужащие в прошлом году не давали завозить продовольствие и воду в Димитров в ДНР, а автомобили мирного населения расстреливали и взрывали,... РИА Новости, 30.01.2026
Беженец рассказал о зверствах ВСУ в Димитрове

РИА Новости: солдаты ВСУ не давали завозить продовольствие и воду в Димитров

© Фото : 72 ОМБрУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : 72 ОМБр
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие в прошлом году не давали завозить продовольствие и воду в Димитров в ДНР, а автомобили мирного населения расстреливали и взрывали, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Станислав Агеев.
"Последнее время особенно, уже последний год, они даже не давали не завозить в город ни еду, ни воду, дронами били и стреляли по машинам просто так из оружия", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Центр ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Житель Димитрова рассказал, что ВСУ обещали расстреливать мирных жителей
Вчера, 04:31
Беженец добавил, что по гражданским машинам стреляли из автоматов, минометов и атаковали их дронами-камикадзе. В самом городе зачастую располагалась иностранная военная техника, в том числе были замечены французские колесные танки AMX.
Группировка российских войск "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове в ДНР, 27 декабря президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении города.
