https://ria.ru/20260130/spetsoperatsiya-2071127191.html
Беженец рассказал о зверствах ВСУ в Димитрове
Беженец рассказал о зверствах ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 30.01.2026
Беженец рассказал о зверствах ВСУ в Димитрове
Украинские военнослужащие в прошлом году не давали завозить продовольствие и воду в Димитров в ДНР, а автомобили мирного населения расстреливали и взрывали,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T05:41:00+03:00
2026-01-30T05:41:00+03:00
2026-01-30T05:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
димитров
донецкая народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_79b9b8389b360feeb1a2415d7ed9b1d8.jpg
https://ria.ru/20260130/spetsoperatsiya-2071122756.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_171:0:1110:704_1920x0_80_0_0_80e99d7d3158a3892bc655bf16c96fae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, димитров, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Димитров, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Беженец рассказал о зверствах ВСУ в Димитрове
РИА Новости: солдаты ВСУ не давали завозить продовольствие и воду в Димитров
ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие в прошлом году не давали завозить продовольствие и воду в Димитров в ДНР, а автомобили мирного населения расстреливали и взрывали, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Станислав Агеев.
"Последнее время особенно, уже последний год, они даже не давали не завозить в город ни еду, ни воду, дронами били и стреляли по машинам просто так из оружия", - сказал собеседник агентства.
Беженец добавил, что по гражданским машинам стреляли из автоматов, минометов и атаковали их дронами-камикадзе. В самом городе зачастую располагалась иностранная военная техника, в том числе были замечены французские колесные танки AMX.
Группировка российских войск "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ
в Димитрове
в ДНР
, 27 декабря президенту РФ Владимиру Путину
доложили об освобождении города.