Житель Димитрова рассказал, что ВСУ обещали расстреливать мирных жителей

Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове. Архивное фото

Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове

ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские военные обещали расстреливать мирных жителей перед отступлением из Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Станислав Агеев.

"Говорили, мы вас всех все равно перестреляем, будем отходить, мы вас разобьем всех - и будки не оставим, как они говорили", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, почему украинские военные так относились к жителям города, Агеев предположил, что это могло быть связано с тем, мирное население было русскоговорящим. Кроме того, он отметил, что еще с 2014 года отношение украинских военных к жителям Димитрова было плохим, были случаи издевательств военных над гражданским населением.

"Недалеко есть поселок Червонный, такие типа дачки… пацана они (украинские военные - ред.) мучали, там у них окопы недалеко были. Слышали и крики, мучали, да", - сказал Агеев.