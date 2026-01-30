Рейтинг@Mail.ru
Житель Димитрова рассказал, что ВСУ обещали расстреливать мирных жителей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 30.01.2026
Житель Димитрова рассказал, что ВСУ обещали расстреливать мирных жителей
Украинские военные обещали расстреливать мирных жителей перед отступлением из Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Станислав Агеев. РИА Новости, 30.01.2026
Житель Димитрова рассказал, что ВСУ обещали расстреливать мирных жителей

РИА Новости: ВСУ обещали расстреливать мирных жителей Димитрова перед отходом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове
Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Центр ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские военные обещали расстреливать мирных жителей перед отступлением из Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Станислав Агеев.
"Говорили, мы вас всех все равно перестреляем, будем отходить, мы вас разобьем всех - и будки не оставим, как они говорили", - сказал собеседник агентства.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Пушилин заявил об ужасных данных об отношении ВСУ к гражданским в Димитрове
31 декабря 2025, 20:08
Отвечая на вопрос о том, почему украинские военные так относились к жителям города, Агеев предположил, что это могло быть связано с тем, мирное население было русскоговорящим. Кроме того, он отметил, что еще с 2014 года отношение украинских военных к жителям Димитрова было плохим, были случаи издевательств военных над гражданским населением.
"Недалеко есть поселок Червонный, такие типа дачки… пацана они (украинские военные - ред.) мучали, там у них окопы недалеко были. Слышали и крики, мучали, да", - сказал Агеев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ переодевались в гражданскую одежду
22 января, 06:26
Он также рассказал, как пьяные украинские военнослужащие застрелили сына его знакомой.
Группировка российских войск "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове в ДНР, 27 декабря президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении города.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
