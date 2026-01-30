https://ria.ru/20260130/spetsoperatsiya-2071122756.html
Житель Димитрова рассказал, что ВСУ обещали расстреливать мирных жителей
Украинские военные обещали расстреливать мирных жителей перед отступлением из Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Станислав Агеев. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T04:31:00+03:00
2026-01-30T04:31:00+03:00
2026-01-30T04:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
димитров
донецкая народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
димитров
донецкая народная республика
россия
2026
ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские военные обещали расстреливать мирных жителей перед отступлением из Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Станислав Агеев.
"Говорили, мы вас всех все равно перестреляем, будем отходить, мы вас разобьем всех - и будки не оставим, как они говорили", - сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, почему украинские военные так относились к жителям города, Агеев предположил, что это могло быть связано с тем, мирное население было русскоговорящим. Кроме того, он отметил, что еще с 2014 года отношение украинских военных к жителям Димитрова
было плохим, были случаи издевательств военных над гражданским населением.
"Недалеко есть поселок Червонный, такие типа дачки… пацана они (украинские военные - ред.) мучали, там у них окопы недалеко были. Слышали и крики, мучали, да", - сказал Агеев.
Он также рассказал, как пьяные украинские военнослужащие застрелили сына его знакомой.
Группировка российских войск "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ
в Димитрове в ДНР
, 27 декабря президенту РФ Владимиру Путину
доложили об освобождении города.