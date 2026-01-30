Российские военнослужащие перепрошили трофейные беспилотники Vampire

БЕЛГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" при освобождении Волчанска захватили шесть украинских БПЛА Vampire, перепрошили, и теперь используют их на этом же участке фронта для работы по противнику, рассказал РИА Новости техник лаборатории беспилотных систем с позывным "Адик".

"Нелегко было нам с ней совладать по первой, потому что не было у нас прошивок, к сожалению, управления на нее. Но благополучно всё был переделано и работает в полном объеме", — добавил "Адик".