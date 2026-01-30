https://ria.ru/20260130/spetsoperatsiya-2071114867.html
Российские военнослужащие перепрошили трофейные беспилотники Vampire
Военнослужащие группировки войск "Север" при освобождении Волчанска захватили шесть украинских БПЛА Vampire, перепрошили, и теперь используют их на этом же... РИА Новости, 30.01.2026
волчанск
Российские военнослужащие перепрошили трофейные беспилотники Vampire
БЕЛГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" при освобождении Волчанска захватили шесть украинских БПЛА Vampire, перепрошили, и теперь используют их на этом же участке фронта для работы по противнику, рассказал РИА Новости техник лаборатории беспилотных систем с позывным "Адик".
"Наши штурмовые группы вынесли из Волчанска
данную технику. Название у него Vampire. Мы его, естественно, рассмотрели, проработали, перепрописали. На него прошивки свои поставили, запустили в ход работы... Тем же самым оружием бьем - отрабатываем по целям", — рассказал "Адик".
Военнослужащие объяснил, что ошибки противника позволили ВС РФ
получить шесть трофейных БПЛА. Часть из них посадили с помощью РЭБ, а некоторые сели сами из-за проблем с батареей.
"Нелегко было нам с ней совладать по первой, потому что не было у нас прошивок, к сожалению, управления на нее. Но благополучно всё был переделано и работает в полном объеме", — добавил "Адик".
По словам военнослужащего, полученный опыт помогает взаимодействовать с новой трофейной техникой, оперативно настраивая её для работы по противнику.