Рейтинг@Mail.ru
Российские гранатометчики уничтожили пять огневых точек ВСУ - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 30.01.2026 (обновлено: 00:11 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/spetsoperatsiya-2071102984.html
Российские гранатометчики уничтожили пять огневых точек ВСУ
Российские гранатометчики уничтожили пять огневых точек ВСУ - РИА Новости, 30.01.2026
Российские гранатометчики уничтожили пять огневых точек ВСУ
Младший лейтенант российских Вооружённых сил Александр Зехмиллер под миномётным обстрелом украинских войск руководил российскими гранатометчиками, они... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T00:10:00+03:00
2026-01-30T00:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260129/energetika-2071042284.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские гранатометчики уничтожили пять огневых точек ВСУ

ВС России уничтожили пять огневых точек ВСУ под минометным обстрелом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Младший лейтенант российских Вооружённых сил Александр Зехмиллер под миномётным обстрелом украинских войск руководил российскими гранатометчиками, они уничтожили пять огневых точек ВСУ, которые мешали российским штурмовикам, сообщает Минобороны РФ.
Зехмиллер командовал гранатометным взводом, который вёл огневую поддержку российских штурмовых групп. Одна из групп замедлила свое продвижение, столкнувшись с хорошо укрепленным опорным пунктом ВСУ. Кроме того, штурмовики попали под интенсивный огонь, противник вел его с трёх долговременных огневых точек и двух пулемётных гнёзд.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за произошедшего на Украине
Вчера, 17:10
Зехмиллер получил приказ обеспечить огневое прикрытие штурмовиков и с подразделением выдвинулся в назначенный район. Там он организовал разведку местности и определил наиболее выгодные позиции для развёртывания и ведения огня расчётами АГС-17.
"В ходе боевой работы, находясь под миномётным обстрелом ВСУ, Александр Зехмиллер корректировал огонь гранатометных расчётов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате целенаправленного и согласованного огневого воздействия были уничтожены ранее выявленные огневые точки и пулемётные гнезда противника. Это позволило российской штурмовой группе возобновить продвижение и занять господствующую высоту.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала