Российские гранатометчики уничтожили пять огневых точек ВСУ

Младший лейтенант российских Вооружённых сил Александр Зехмиллер под миномётным обстрелом украинских войск руководил российскими гранатометчиками, они... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T00:10:00+03:00
2026-01-30T00:10:00+03:00
2026-01-30T00:11:00+03:00
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Младший лейтенант российских Вооружённых сил Александр Зехмиллер под миномётным обстрелом украинских войск руководил российскими гранатометчиками, они уничтожили пять огневых точек ВСУ, которые мешали российским штурмовикам, сообщает Минобороны РФ.
Зехмиллер командовал гранатометным взводом, который вёл огневую поддержку российских штурмовых групп. Одна из групп замедлила свое продвижение, столкнувшись с хорошо укрепленным опорным пунктом ВСУ
. Кроме того, штурмовики попали под интенсивный огонь, противник вел его с трёх долговременных огневых точек и двух пулемётных гнёзд.
Зехмиллер получил приказ обеспечить огневое прикрытие штурмовиков и с подразделением выдвинулся в назначенный район. Там он организовал разведку местности и определил наиболее выгодные позиции для развёртывания и ведения огня расчётами АГС-17.
"В ходе боевой работы, находясь под миномётным обстрелом ВСУ, Александр Зехмиллер корректировал огонь гранатометных расчётов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате целенаправленного и согласованного огневого воздействия были уничтожены ранее выявленные огневые точки и пулемётные гнезда противника. Это позволило российской штурмовой группе возобновить продвижение и занять господствующую высоту.