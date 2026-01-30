Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Спартака" подвел итоги победного матча с СКА - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Хоккей
 
23:37 30.01.2026 (обновлено: 00:32 31.01.2026)
Тренер "Спартака" подвел итоги победного матча с СКА
Тренер "Спартака" подвел итоги победного матча с СКА
Тренер "Спартака" подвел итоги победного матча с СКА
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Александр Барков считает, что "красно-белые" полностью контролировали ход игры в победном матче... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-30T23:37:00+03:00
2026-01-31T00:32:00+03:00
хоккей
спорт
александр барков
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
спорт, александр барков, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва)
Хоккей, Спорт, Александр Барков, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва)
Тренер "Спартака" подвел итоги победного матча с СКА

Барков: "Спартак" полностью контролировал ход матча с СКА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХоккеисты "Спартака"
Хоккеисты Спартака - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Спартака". Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Александр Барков считает, что "красно-белые" полностью контролировали ход игры в победном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА.
"Спартак" в пятницу в Москве обыграл СКА со счетом 4:0. В составе столичной команды 3 очка набрал новичок клуба Даниил Гутик (2 гола и 1 передача). "Красно-белые" выиграли все четыре очных матча против армейцев в сезоне-2025/26 КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
4 : 0
СКА
12:56 • Даниил Гутик
(Иван Морозов, Адам Ружичка)
11:29 • Павел Порядин
(Даниил Гутик, Иван Морозов)
15:29 • Даниил Гутик
(Адам Ружичка, Павел Порядин)
18:02 • Никита Коростелев
(Брэндон Биро)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Согласен, что сегодняшняя победа получилась более уверенной, чем над "Ладой" (6:2). И в большинстве, и в равных составах мы контролировали ход игры. Игровая дисциплина, к которой мы призывали, была на должном уровне. Мы выполнили план на игру. Алексей Юрьевич тоже принимает в этом участие, мы не отходим от нашей системы игры. В третьем периоде СКА в попытке отыграться больше старался, но мы успешно перекрывали их порыв, проводили отличные контратаки. Что касается Гутика, то он играет хорошо. Он хорошо влился в коллектив", - сказал Барков журналистам.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов пропустит ближайшие матчи регулярного чемпионата по запланированным медицинским причинам. В среду у специалиста родился сын, в связи с чем он пропустил домашний матч против тольяттинской "Лады".
Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Ларионов рассказал о беседе с игроками СКА после поражения от "Спартака"
Вчера, 23:25
 
ХоккейСпортАлександр БарковСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)
 
Матч-центр
 
