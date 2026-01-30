Тренер "Спартака" подвел итоги победного матча с СКА

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Александр Барков считает, что "красно-белые" полностью контролировали ход игры в победном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА.
30 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
12:56 • Даниил Гутик
11:29 • Павел Порядин
(Даниил Гутик, Иван Морозов)
15:29 • Даниил Гутик
18:02 • Никита Коростелев
"Согласен, что сегодняшняя победа получилась более уверенной, чем над "Ладой" (6:2). И в большинстве, и в равных составах мы контролировали ход игры. Игровая дисциплина, к которой мы призывали, была на должном уровне. Мы выполнили план на игру. Алексей Юрьевич тоже принимает в этом участие, мы не отходим от нашей системы игры. В третьем периоде СКА в попытке отыграться больше старался, но мы успешно перекрывали их порыв, проводили отличные контратаки. Что касается Гутика, то он играет хорошо. Он хорошо влился в коллектив", - сказал Барков журналистам.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов пропустит ближайшие матчи регулярного чемпионата по запланированным медицинским причинам. В среду у специалиста родился сын, в связи с чем он пропустил домашний матч против тольяттинской "Лады".