SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
04:05 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/spacex-2071121085.html
SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla, пишут СМИ
SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla, пишут СМИ
Принадлежащая миллиардеру Илону Маску американская компания SpaceX рассматривает возможность слияния с производителем электромобилей Tesla или ИИ-стартапом xAI, РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T04:05:00+03:00
2026-01-30T04:05:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_7abc7a83e721b6f4fb84273e95915c57.jpg
https://ria.ru/20260129/mask-2071093980.html
https://ria.ru/20260129/tesla-2071029292.html
https://ria.ru/20260102/tesla-2066087626.html
ближний восток, пало-альто, калифорния, илон маск, spacex, tesla motors, toyota corolla, в мире
Ближний Восток, Пало-Альто, Калифорния, Илон Маск, SpaceX, Tesla motors, Toyota Corolla, В мире
SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla, пишут СМИ

Bloomberg: SpaceX Маска рассматривает возможность слияния с его же Tesla или xAI

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Принадлежащая миллиардеру Илону Маску американская компания SpaceX рассматривает возможность слияния с производителем электромобилей Tesla или ИИ-стартапом xAI, владельцем которых также является Маск, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В четверг агентство Рейтер передало, что SpaceX и xAI ведут переговоры о потенциальном слиянии перед первичным публичным размещением (IPO) акций SpaceX. Окончательное соглашение еще не было подписано, а сроки и структура сделки остаются неопределенными.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
SpaceX и xAI Илона Маска планируют слияние перед IPO SpaceX, пишут СМИ
29 января, 22:27
"SpaceX рассматривает возможное слияние с Tesla Inc., а также альтернативную комбинацию с компанией в сфере искусственного интеллекта xAI", - говорится в материале агентства.
По словам источников, идею слияния космической компании с Tesla продвигают ряд инвесторов. Отмечается, что любой вариант сделки может привлечь большой интерес со стороны инвесторов с Ближнего Востока и инфраструктурных фондов. Как сообщили собеседники Блумберг, окончательного решения принято не было, компании могут и отказаться от идеи слияния.
В декабре 2025 года агентство Блумберг передало о планах SpaceX провести IPO, которое может стать крупнейшим в истории. Агентство отмечало, что оценка компании может составить 1,5 триллиона долларов.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.
Сотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Tesla вложит в xAI два миллиарда долларов
29 января, 16:15
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
Электромобиль Tesla - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Tesla сократила производство электромобилей
2 января, 17:29
 
Пресс-центр
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
