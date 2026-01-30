SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla, пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Принадлежащая миллиардеру Илону Маску американская компания SpaceX рассматривает возможность слияния с производителем электромобилей Tesla или ИИ-стартапом xAI, владельцем которых также является Маск, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В четверг агентство Рейтер передало, что SpaceX и xAI ведут переговоры о потенциальном слиянии перед первичным публичным размещением (IPO) акций SpaceX. Окончательное соглашение еще не было подписано, а сроки и структура сделки остаются неопределенными.
"SpaceX рассматривает возможное слияние с Tesla Inc., а также альтернативную комбинацию с компанией в сфере искусственного интеллекта xAI", - говорится в материале агентства.
По словам источников, идею слияния космической компании с Tesla продвигают ряд инвесторов. Отмечается, что любой вариант сделки может привлечь большой интерес со стороны инвесторов с Ближнего Востока и инфраструктурных фондов. Как сообщили собеседники Блумберг, окончательного решения принято не было, компании могут и отказаться от идеи слияния.
В декабре 2025 года агентство Блумберг передало о планах SpaceX провести IPO, которое может стать крупнейшим в истории. Агентство отмечало, что оценка компании может составить 1,5 триллиона долларов.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.
Tesla вложит в xAI два миллиарда долларов
29 января, 16:15
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
Tesla сократила производство электромобилей
2 января, 17:29