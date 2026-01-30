Рейтинг@Mail.ru
Глава private banking Совкомбанка вошла в топ-3 профильного рейтинга
23:01 30.01.2026 (обновлено: 23:41 30.01.2026)
Глава private banking Совкомбанка вошла в топ-3 профильного рейтинга
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Управляющий директор и глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская заняла второе место в ежегодном рейтинге... РИА Новости, 30.01.2026
экономика, россия, совкомбанк, альфа-банк, псб (банк псб)
Экономика, Россия, Совкомбанк, Альфа-банк, ПСБ (Банк ПСБ)
© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаУправляющий директор и глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская
Управляющий директор и глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Управляющий директор и глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская заняла второе место в ежегодном рейтинге топ-менеджеров подразделений по работе с состоятельными клиентами (private banking) в России, сообщает Совкомбанк.
Исследование проводилось изданием "Банковское обозрение" совместно с аналитическим центром "БизнесДром". Как сообщается на сайте издания, в шестой ежегодный рейтинг топ-менеджеров в сфере private banking включены представители 12 российских банков. В тройке лидеров представлены топ-менеджеры Альфа-Банка, Совкомбанка и ПСБ.
При формировании рейтинга эксперты учитывали стаж и опыт работы руководителем на финансовом рынке в целом и в сегменте private banking, результаты работы в текущей должности, включая запуски новых проектов, медийную активность менеджера, а также базовые показатели динамики количества клиентов и объема капитала его подразделения.
Банки нарастили кредитование россиян в декабре вдвое
ЭкономикаРоссияСовкомбанкАльфа-банкПСБ (Банк ПСБ)
 
 
