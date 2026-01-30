Глава private banking Совкомбанка вошла в топ-3 профильного рейтинга

М ОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Управляющий директор и глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская заняла второе место в ежегодном рейтинге топ-менеджеров подразделений по работе с состоятельными клиентами (private banking) в России, сообщает Совкомбанк.

При формировании рейтинга эксперты учитывали стаж и опыт работы руководителем на финансовом рынке в целом и в сегменте private banking, результаты работы в текущей должности, включая запуски новых проектов, медийную активность менеджера, а также базовые показатели динамики количества клиентов и объема капитала его подразделения.