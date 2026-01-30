https://ria.ru/20260130/solntse-2071272887.html
Москвичи смогут увидеть "ложное солнце" в выходные
30.01.2026

Москвичи смогут увидеть "ложное солнце" в выходные
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть "ложное солнце" и "зимнюю радугу" в утренние часы субботы и воскресенья, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Поскольку в предстоящие дни у нас предполагается ясная солнечная погода, в утренние часы местами не исключено, что можно будет наблюдать такие оптические явления. И в субботу, и в воскресенье, потом увеличится облачность. Наиболее вероятно, это завтрашний день в утренние часы, во время восхода солнца это обычно бывает, наблюдаются такие явления", - рассказала Позднякова
.
Она отметила, что морозные туманы могут стать причиной различных оптических явлений: солнечные столбы, "ложное солнце", и "зимняя радуга". Они образуются за счет преломления света в различных кристаллах льда, которые формируются в морозном воздухе.