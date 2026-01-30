Рейтинг@Mail.ru
Москвичи смогут увидеть "ложное солнце" в выходные
15:35 30.01.2026
Москвичи смогут увидеть "ложное солнце" в выходные
Москвичи смогут увидеть "ложное солнце" в выходные
общество, татьяна позднякова, новый год
Общество, Татьяна Позднякова, Новый год
Москвичи смогут увидеть "ложное солнце" в выходные

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЗакат в Москве
Закат в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Закат в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть "ложное солнце" и "зимнюю радугу" в утренние часы субботы и воскресенья, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Поскольку в предстоящие дни у нас предполагается ясная солнечная погода, в утренние часы местами не исключено, что можно будет наблюдать такие оптические явления. И в субботу, и в воскресенье, потом увеличится облачность. Наиболее вероятно, это завтрашний день в утренние часы, во время восхода солнца это обычно бывает, наблюдаются такие явления", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что морозные туманы могут стать причиной различных оптических явлений: солнечные столбы, "ложное солнце", и "зимняя радуга". Они образуются за счет преломления света в различных кристаллах льда, которые формируются в морозном воздухе.
Общество
 
 
