Москвичи смогут увидеть "ложное солнце" в выходные

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть "ложное солнце" и "зимнюю радугу" в утренние часы субботы и воскресенья, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что морозные туманы могут стать причиной различных оптических явлений: солнечные столбы, "ложное солнце", и "зимняя радуга". Они образуются за счет преломления света в различных кристаллах льда, которые формируются в морозном воздухе.