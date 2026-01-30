https://ria.ru/20260130/sochi-2071221884.html
Врачи провели операцию на губе мальчика, покусанного хаски в Сочи
Врачи провели операцию на губе мальчика, покусанного хаски в Сочи - РИА Новости, 30.01.2026
Врачи провели операцию на губе мальчика, покусанного хаски в Сочи
Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава России провели первую операцию на верхней губе мальчика, на которого в феврале 2025 года напали
Врачи провели операцию на губе мальчика, покусанного хаски в Сочи
Врачи провели первую операцию на верхней губе мальчика, покусанного хаски в Сочи
СОЧИ, 30 янв - РИА Новости. Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава России провели первую операцию на верхней губе мальчика, на которого в феврале 2025 года напали собаки в СНТ "Авиатор" города Сочи, сообщил РИА Новости отец ребенка Валентин Королев.
«
"Частично сделали верхнюю губу, начали делать первый этап", - сказал Королев.
Отец мальчика добавил, что процесс восстановления после первой операции на губе проходит хорошо. По его словам, они ожидают, когда ребёнку снимут швы, чтобы вернуться домой в Сочи
на реабилитацию. Следующий этап лечения в Москве
планируется в мае, добавил Королев.
«
"Швы снимут, и мы ожидаем, что поедем опять домой на реабилитацию. Возможно, вернемся сюда в мае, после праздников, чтобы продолжать восстанавливать верхнюю губу и делать коррекцию носа", - сказал Королев.
По данным следствия, 26 февраля 2025 года в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар
. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.
Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где он прошел длительный этап лечения, который состоял из пяти хирургических вмешательств. В августе его выписали из больницы в стабильном состоянии.
Суд в Сочи в мае приговорил владельца хаски к полутора годам ограничения свободы.