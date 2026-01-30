Рейтинг@Mail.ru
Врачи провели операцию на губе мальчика, покусанного хаски в Сочи - РИА Новости, 30.01.2026
13:42 30.01.2026
Врачи провели операцию на губе мальчика, покусанного хаски в Сочи
Врачи провели операцию на губе мальчика, покусанного хаски в Сочи - РИА Новости, 30.01.2026
Врачи провели операцию на губе мальчика, покусанного хаски в Сочи
Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава России провели первую операцию на верхней губе мальчика, на которого в феврале 2025 года напали... РИА Новости, 30.01.2026
сочи, москва, россия
Сочи, Москва, Россия
Врачи провели операцию на губе мальчика, покусанного хаски в Сочи

Врачи провели первую операцию на верхней губе мальчика, покусанного хаски в Сочи

© РИА Новости / Николай Хижняк
Хирурги во время операции
Хирурги во время операции. Архивное фото
СОЧИ, 30 янв - РИА Новости. Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава России провели первую операцию на верхней губе мальчика, на которого в феврале 2025 года напали собаки в СНТ "Авиатор" города Сочи, сообщил РИА Новости отец ребенка Валентин Королев.
«
"Частично сделали верхнюю губу, начали делать первый этап", - сказал Королев.
Сотрудник полиции со служебной собакой на станции Октябрьское поле перед началом несанкционированного Русского марша в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Милицейская собака покусала хоккеистов перед матчем КХЛ
20 ноября 2025, 21:18
Отец мальчика добавил, что процесс восстановления после первой операции на губе проходит хорошо. По его словам, они ожидают, когда ребёнку снимут швы, чтобы вернуться домой в Сочи на реабилитацию. Следующий этап лечения в Москве планируется в мае, добавил Королев.
«
"Швы снимут, и мы ожидаем, что поедем опять домой на реабилитацию. Возможно, вернемся сюда в мае, после праздников, чтобы продолжать восстанавливать верхнюю губу и делать коррекцию носа", - сказал Королев.
По данным следствия, 26 февраля 2025 года в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.
Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где он прошел длительный этап лечения, который состоял из пяти хирургических вмешательств. В августе его выписали из больницы в стабильном состоянии.
Суд в Сочи в мае приговорил владельца хаски к полутора годам ограничения свободы.
Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Совфеде предложили создать реестр домашних питомцев
5 марта 2025, 11:50
 
СочиМоскваРоссия
 
 
