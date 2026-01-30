Рейтинг@Mail.ru
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/sneg-2071345184.html
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы - РИА Новости, 30.01.2026
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы
На уборке снега в Москве заняты тысячи сотрудников предприятия "Мосводоканал". Они работают на детских площадках, парковках, приводят в порядок пешеходные зоны, РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:20:00+03:00
2026-01-30T21:20:00+03:00
москва
мосводоканал
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071344649_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c266e54dec9b42da6ddf29403849e557.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы
На уборке снега в Москве заняты тысячи сотрудников предприятия "Мосводоканал". Они работают на детских площадках, парковках, приводят в порядок пешеходные зоны, тротуары и дворы. Убранный снег вывозят в снегосплавные пункты, где он проходит полный цикл очистки и попадает в природные водоисточники.
2026-01-30T21:20
true
PT1M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071344649_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b2cb3e0c776ab8347a2f53e5443a2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосводоканал, снегопад в москве, видео
Москва, Мосводоканал, Снегопад в Москве
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы
На уборке снега в Москве заняты тысячи сотрудников предприятия "Мосводоканал". Они работают на детских площадках, парковках, приводят в порядок пешеходные зоны, тротуары и дворы. Убранный снег вывозят в снегосплавные пункты, где он проходит полный цикл очистки и попадает в природные водоисточники.
2026-01-30T21:20
true
PT1M52S

Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
На уборке снега в Москве заняты тысячи сотрудников предприятия "Мосводоканал". Они работают на детских площадках, парковках, приводят в порядок пешеходные зоны, тротуары и дворы. Убранный снег вывозят в снегосплавные пункты, где он проходит полный цикл очистки и попадает в природные водоисточники.
 
МоскваМосводоканалСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала