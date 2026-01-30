Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы

На уборке снега в Москве заняты тысячи сотрудников предприятия "Мосводоканал". Они работают на детских площадках, парковках, приводят в порядок пешеходные зоны, тротуары и дворы. Убранный снег вывозят в снегосплавные пункты, где он проходит полный цикл очистки и попадает в природные водоисточники.