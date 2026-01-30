На уборке снега в Москве заняты тысячи сотрудников предприятия "Мосводоканал". Они работают на детских площадках, парковках, приводят в порядок пешеходные зоны, тротуары и дворы. Убранный снег вывозят в снегосплавные пункты, где он проходит полный цикл очистки и попадает в природные водоисточники.
https://ria.ru/20260130/sneg-2071345184.html
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы - РИА Новости, 30.01.2026
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы
На уборке снега в Москве заняты тысячи сотрудников предприятия "Мосводоканал". Они работают на детских площадках, парковках, приводят в порядок пешеходные зоны, РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:20:00+03:00
2026-01-30T21:20:00+03:00
2026-01-30T21:20:00+03:00
москва
мосводоканал
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071344649_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c266e54dec9b42da6ddf29403849e557.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071344649_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b2cb3e0c776ab8347a2f53e5443a2da.jpg
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы
На уборке снега в Москве заняты тысячи сотрудников предприятия "Мосводоканал". Они работают на детских площадках, парковках, приводят в порядок пешеходные зоны, тротуары и дворы. Убранный снег вывозят в снегосплавные пункты, где он проходит полный цикл очистки и попадает в природные водоисточники.
2026-01-30T21:20
true
PT1M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводоканал, снегопад в москве, видео
Москва, Мосводоканал, Снегопад в Москве
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы
На уборке снега в Москве заняты тысячи сотрудников предприятия "Мосводоканал". Они работают на детских площадках, парковках, приводят в порядок пешеходные зоны, тротуары и дворы. Убранный снег вывозят в снегосплавные пункты, где он проходит полный цикл очистки и попадает в природные водоисточники.
2026-01-30T21:20
true
PT1M52S