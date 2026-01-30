Рейтинг@Mail.ru
Московские службы справились с последствиями снегопада, считает эксперт - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:23 30.01.2026 (обновлено: 17:38 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/sneg-2071306183.html
Московские службы справились с последствиями снегопада, считает эксперт
Московские службы справились с последствиями снегопада, считает эксперт - РИА Новости, 30.01.2026
Московские службы справились с последствиями снегопада, считает эксперт
Коммунальные службы справились с последствиями уже второго, рекордного по количеству осадков снегопада, прошедшего в Москве за январь, сказал РИА Недвижимость... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:23:00+03:00
2026-01-30T17:38:00+03:00
москва
европа
сша
снегопад в москве
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071258659_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_2976d52cb36a7adc9859c2fbadef4fef.jpg
https://ria.ru/20260129/sneg-2071091673.html
москва
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071258659_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0a52fae540b0a83c3bd769dd89e5568c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, европа, сша, снегопад в москве
Москва, Европа, США, Снегопад в Москве, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Московские службы справились с последствиями снегопада, считает эксперт

Криушин: московские службы справились с последствиями снегопада

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника в Москве
Снегоуборочная техника в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Недвижимость. Коммунальные службы справились с последствиями уже второго, рекордного по количеству осадков снегопада, прошедшего в Москве за январь, сказал РИА Недвижимость заместитель генерального директора Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Павел Криушин.
"Основной задачей городских служб при таком обильном снегопаде является обеспечение возможности движения пешеходов и транспорта, и с этой задачей комплекс городского хозяйства, однозначно, справился", - отметил он.
По словам Криушина, в отличие от предыдущего снегопада, который накрыл Москву в новогодние праздники, текущий застал столицу в середине рабочей недели, когда дороги и так максимально загружены. Поэтому мероприятия по очистке и обработке дорог противогололедными материалами оказались затруднены высоким трафиком. Однако несмотря на то, что в столице во время осадков образовались пробки, а среднее транспортное время перемещения выросло, весь город продолжал работать, а не был остановлен, как в Европе и США.
"Уже на следующий день после окончания снегопада большая часть дорог была очищена от снежной массы, вдоль них сформированы снежные валы, которые собираются и вывозятся на места временного складирования снежной массы или сразу на снегосплавные пункты. Расчищены остановки общественного транспорта, площади возле метро и мест притяжения граждан", - подчеркнул Криушин.
Сотрудники коммунальных служб очищают Старый Арбат от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В "Мосводостоке" рассказали, сколько снега могут расплавить в Москве
29 января, 22:05
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЕвропаСШАСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала