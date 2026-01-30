Московские службы справились с последствиями снегопада, считает эксперт

МОСКВА, 30 янв - РИА Недвижимость. Коммунальные службы справились с последствиями уже второго, рекордного по количеству осадков снегопада, прошедшего в Москве за январь, сказал РИА Недвижимость заместитель генерального директора Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Павел Криушин.

"Основной задачей городских служб при таком обильном снегопаде является обеспечение возможности движения пешеходов и транспорта, и с этой задачей комплекс городского хозяйства, однозначно, справился", - отметил он.

США. По словам Криушина, в отличие от предыдущего снегопада, который накрыл Москву в новогодние праздники, текущий застал столицу в середине рабочей недели, когда дороги и так максимально загружены. Поэтому мероприятия по очистке и обработке дорог противогололедными материалами оказались затруднены высоким трафиком. Однако несмотря на то, что в столице во время осадков образовались пробки, а среднее транспортное время перемещения выросло, весь город продолжал работать, а не был остановлен, как в Европе