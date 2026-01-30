https://ria.ru/20260130/sneg-2071306183.html
Московские службы справились с последствиями снегопада, считает эксперт
Московские службы справились с последствиями снегопада, считает эксперт - РИА Новости, 30.01.2026
Московские службы справились с последствиями снегопада, считает эксперт
Коммунальные службы справились с последствиями уже второго, рекордного по количеству осадков снегопада, прошедшего в Москве за январь, сказал РИА Недвижимость... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:23:00+03:00
2026-01-30T17:23:00+03:00
2026-01-30T17:38:00+03:00
москва
европа
сша
снегопад в москве
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071258659_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_2976d52cb36a7adc9859c2fbadef4fef.jpg
https://ria.ru/20260129/sneg-2071091673.html
москва
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071258659_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0a52fae540b0a83c3bd769dd89e5568c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, европа, сша, снегопад в москве
Москва, Европа, США, Снегопад в Москве, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Московские службы справились с последствиями снегопада, считает эксперт
Криушин: московские службы справились с последствиями снегопада
МОСКВА, 30 янв - РИА Недвижимость. Коммунальные службы справились с последствиями уже второго, рекордного по количеству осадков снегопада, прошедшего в Москве за январь, сказал РИА Недвижимость заместитель генерального директора Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Павел Криушин.
"Основной задачей городских служб при таком обильном снегопаде является обеспечение возможности движения пешеходов и транспорта, и с этой задачей комплекс городского хозяйства, однозначно, справился", - отметил он.
По словам Криушина, в отличие от предыдущего снегопада, который накрыл Москву
в новогодние праздники, текущий застал столицу в середине рабочей недели, когда дороги и так максимально загружены. Поэтому мероприятия по очистке и обработке дорог противогололедными материалами оказались затруднены высоким трафиком. Однако несмотря на то, что в столице во время осадков образовались пробки, а среднее транспортное время перемещения выросло, весь город продолжал работать, а не был остановлен, как в Европе
и США
.
"Уже на следующий день после окончания снегопада большая часть дорог была очищена от снежной массы, вдоль них сформированы снежные валы, которые собираются и вывозятся на места временного складирования снежной массы или сразу на снегосплавные пункты. Расчищены остановки общественного транспорта, площади возле метро и мест притяжения граждан", - подчеркнул Криушин.