Январь войдет в тройку по количеству осадков в Москве за всю историю
Январь войдет в тройку по количеству осадков в Москве за всю историю - РИА Новости, 30.01.2026
Январь войдет в тройку по количеству осадков в Москве за всю историю
Осадки в январе 2026 года превысили месячную норму в полтора раза, месяц войдёт в тройку по количеству выпавших осадков за всю историю наблюдений, сообщила РИА... РИА Новости, 30.01.2026
2026
Январь войдет в тройку по количеству осадков в Москве за всю историю
Макарова: январь 2026 г войдет в тройку по количеству осадков в Москве