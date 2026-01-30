Рейтинг@Mail.ru
14:14 30.01.2026
Январь войдет в тройку по количеству осадков в Москве за всю историю
Январь войдет в тройку по количеству осадков в Москве за всю историю
Январь войдет в тройку по количеству осадков в Москве за всю историю

© РИА Новости / Илья Питалев
Люди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Осадки в январе 2026 года превысили месячную норму в полтора раза, месяц войдёт в тройку по количеству выпавших осадков за всю историю наблюдений, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"По данным ВДНХ станции, в 2005 году было 97,5 миллиметров осадков. Январь этого года войдет в тройку по количеству осадков. Сейчас у нас 81,5 миллиметр зафиксирован", - сказала РИА Новости Макарова.
За январь выпало 153% нормы осадков, уточнила она.
Синоптик рассказал о выпавшей в Московском регионе норме осадков
28 января, 07:12
 
МоскваРоссияМарина МакароваГидрометцентр
 
 
