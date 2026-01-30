Январь войдет в тройку по количеству осадков в Москве за всю историю

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Осадки в январе 2026 года превысили месячную норму в полтора раза, месяц войдёт в тройку по количеству выпавших осадков за всю историю наблюдений, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.