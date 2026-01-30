Рейтинг@Mail.ru
10:53 30.01.2026
В Москве повторился рекорд по высоте сугробов 1994 года
В Москве повторился рекорд по высоте сугробов 1994 года
2026-01-30T10:53:00+03:00
2026-01-30T10:53:00+03:00
В Москве повторился рекорд по высоте сугробов 1994 года

Тишковец: в Москве повторился рекорд по высоте сугробов 1994 года

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Сотрудники коммунальных служб очищают Старый Арбат от снега в Москве
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Сотрудники коммунальных служб очищают Старый Арбат от снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рекорд сугробов в Москве 32-летней давности повторен, на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 61 сантиметр, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Рекорд сугробов в Москве 32-летней давности повторен. В результате небывалых снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова повысилась до 61 сантиметра - прирост за сутки три сантиметра, в центре столицы, на Балчуге, - 69 сантиметров, в Тушино - 63 сантиметра", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что таким образом, рекорд высоты сугробов, который держался с 1994 года, когда был 61 сантиметр, повторен.
Подмосковье самые большие сугробы в Черустях - 68 сантиметров, Серпухове – 66 сантиметров, Коломне - 65 сантиметров, Волоколамске - 62 сантиметра", - добавил синоптик.
Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся снегопады
28 января, 15:37
 
Москва, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Евгений Тишковец, Новый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
