https://ria.ru/20260130/sneg-2071165214.html
В Москве повторился рекорд по высоте сугробов 1994 года
В Москве повторился рекорд по высоте сугробов 1994 года - РИА Новости, 30.01.2026
В Москве повторился рекорд по высоте сугробов 1994 года
Рекорд сугробов в Москве 32-летней давности повторен, на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 61 сантиметр, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:53:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
серпухов
евгений тишковец
новый год
В Москве повторился рекорд по высоте сугробов 1994 года
Тишковец: в Москве повторился рекорд по высоте сугробов 1994 года