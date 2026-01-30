https://ria.ru/20260130/smorodin-2071194175.html
Актера Валерия Смородина похоронят в Калуге 31 января
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Скончавшегося ведущего актера Калужского драматического театра Валерия Смородина, игравшего также в ряде сериалов, включая "Морские дьяволы", похоронят в субботу, сообщили РИА Новости в театре.
"Завтра в 11 часов прощание у театра, в 11 часов отпевание в "Ангеле" (агентство ритуальных услуг – ред.) на улице Воронина", - рассказала представитель театра.
О скоропостижной кончине одного из ведущих актеров Валерия Смородина, которому было 65 лет, театр сообщил в четверг. Кроме множества ролей на сцене, Смородин сыграл ряд ролей на экране, в частности, в сериалах "Морские дьяволы. Вектор атаки", "Истребители. Битва за Крым", "Живой".