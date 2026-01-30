Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Морские дьяволы" Валерий Смородин - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:20 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/smorodin-2071156067.html
Умер актер из сериала "Морские дьяволы" Валерий Смородин
Умер актер из сериала "Морские дьяволы" Валерий Смородин - РИА Новости, 30.01.2026
Умер актер из сериала "Морские дьяволы" Валерий Смородин
Актер Калужского драматического театра, игравший в ряде сериалов, включая "Морские дьяволы", Валерий Смородин скоропостижно скончался в Калуге. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:20:00+03:00
2026-01-30T10:20:00+03:00
культура
калуга
республика алтай
москва
василий шуйский
а. с. пушкин
борис годунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071154931_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_828632a47ce65bb9aa93f14a03881f64.jpg
калуга
республика алтай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071154931_206:0:1646:1080_1920x0_80_0_0_795dd34e43f490c0c956ef08e56b25c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, республика алтай, москва, василий шуйский, а. с. пушкин, борис годунов
Культура, Калуга, Республика Алтай, Москва, Василий Шуйский, А. С. Пушкин, Борис Годунов
Умер актер из сериала "Морские дьяволы" Валерий Смородин

Актер из сериала "Морские дьяволы" Валерий Смородин умер в Калуге

© Фото : Калужский областной драматический театрВалерий Смородин
Валерий Смородин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Калужский областной драматический театр
Валерий Смородин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Актер Калужского драматического театра, игравший в ряде сериалов, включая "Морские дьяволы", Валерий Смородин скоропостижно скончался в Калуге.
"Нас постигла тяжёлая утрата: скоропостижно скончался один из ведущих актёров Калужского драмтеатра Валерий Леонидович Смородин", - сообщил театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По данным театра, Смородин родился в 1961 году на Алтае и начинал трудовую жизнь трактористом в колхозе. Но затем поехал в Москву и поступил на факультет музыкального театра и эстрады Государственного музыкального училища им. Гнесиных. С 1990 года Валерий Смородин служил в Калужском драмтеатре. В тяжёлое время конца девяностых он, чтобы прокормить семью, вынужден был уйти в коммерцию. Вернулся в театр он в 2009 году.
В 2021 году Валерий Смородин одним из первых был удостоен почётного звания "Заслуженный артист Калужской области".
"В эти дни Валерий Леонидович с большим удовольствием приступил к репетициям очередной роли – стареющего вояки капитана Бернардо в классической испанской комедии. Но планам не суждено было осуществиться", - сообщают в театре. Там отмечают, что накануне своей смерти он играл Василия Шуйского в драме А. С. Пушкина "Борис Годунов".
Коллеги называют Смородина человеком невероятного обаяния и добрейшей души, актёром по-настоящему большого таланта.
Смородин сыграл ряд ролей на экране. В частности, он играл в сериалах "Морские дьяволы. Вектор атаки", "Истребители. Битва за Крым", "Живой".
 
КультураКалугаРеспублика АлтайМоскваВасилий ШуйскийА. С. ПушкинБорис Годунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала