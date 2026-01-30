https://ria.ru/20260130/smorodin-2071156067.html
Умер актер из сериала "Морские дьяволы" Валерий Смородин
Умер актер из сериала "Морские дьяволы" Валерий Смородин - РИА Новости, 30.01.2026
Умер актер из сериала "Морские дьяволы" Валерий Смородин
Актер Калужского драматического театра, игравший в ряде сериалов, включая "Морские дьяволы", Валерий Смородин скоропостижно скончался в Калуге. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:20:00+03:00
2026-01-30T10:20:00+03:00
2026-01-30T10:20:00+03:00
культура
калуга
республика алтай
москва
василий шуйский
а. с. пушкин
борис годунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071154931_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_828632a47ce65bb9aa93f14a03881f64.jpg
калуга
республика алтай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071154931_206:0:1646:1080_1920x0_80_0_0_795dd34e43f490c0c956ef08e56b25c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, республика алтай, москва, василий шуйский, а. с. пушкин, борис годунов
Культура, Калуга, Республика Алтай, Москва, Василий Шуйский, А. С. Пушкин, Борис Годунов
Умер актер из сериала "Морские дьяволы" Валерий Смородин
Актер из сериала "Морские дьяволы" Валерий Смородин умер в Калуге
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости.
Актер Калужского драматического театра, игравший в ряде сериалов, включая "Морские дьяволы", Валерий Смородин скоропостижно скончался
в Калуге.
"Нас постигла тяжёлая утрата: скоропостижно скончался один из ведущих актёров Калужского драмтеатра Валерий Леонидович Смородин", - сообщил театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По данным театра, Смородин родился в 1961 году на Алтае
и начинал трудовую жизнь трактористом в колхозе. Но затем поехал в Москву
и поступил на факультет музыкального театра и эстрады Государственного музыкального училища им. Гнесиных. С 1990 года Валерий Смородин служил в Калужском драмтеатре. В тяжёлое время конца девяностых он, чтобы прокормить семью, вынужден был уйти в коммерцию. Вернулся в театр он в 2009 году.
В 2021 году Валерий Смородин одним из первых был удостоен почётного звания "Заслуженный артист Калужской области".
"В эти дни Валерий Леонидович с большим удовольствием приступил к репетициям очередной роли – стареющего вояки капитана Бернардо в классической испанской комедии. Но планам не суждено было осуществиться", - сообщают в театре. Там отмечают, что накануне своей смерти он играл Василия Шуйского
в драме А. С. Пушкина
"Борис Годунов
".
Коллеги называют Смородина человеком невероятного обаяния и добрейшей души, актёром по-настоящему большого таланта.
Смородин сыграл ряд ролей на экране. В частности, он играл в сериалах "Морские дьяволы. Вектор атаки", "Истребители. Битва за Крым", "Живой".