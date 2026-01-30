Умер актер из сериала "Морские дьяволы" Валерий Смородин

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Актер Калужского драматического театра, игравший в ряде сериалов, включая "Морские дьяволы", Валерий Смородин скоропостижно Актер Калужского драматического театра, игравший в ряде сериалов, включая "Морские дьяволы", Валерий Смородин скоропостижно скончался в Калуге.

"Нас постигла тяжёлая утрата: скоропостижно скончался один из ведущих актёров Калужского драмтеатра Валерий Леонидович Смородин", - сообщил театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным театра, Смородин родился в 1961 году на Алтае и начинал трудовую жизнь трактористом в колхозе. Но затем поехал в Москву и поступил на факультет музыкального театра и эстрады Государственного музыкального училища им. Гнесиных. С 1990 года Валерий Смородин служил в Калужском драмтеатре. В тяжёлое время конца девяностых он, чтобы прокормить семью, вынужден был уйти в коммерцию. Вернулся в театр он в 2009 году.

В 2021 году Валерий Смородин одним из первых был удостоен почётного звания "Заслуженный артист Калужской области".

Коллеги называют Смородина человеком невероятного обаяния и добрейшей души, актёром по-настоящему большого таланта.