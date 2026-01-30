СК возбудил дело после ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае

ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Следователи возбудили дело о небезопасных услугах после ДТП под Пермью, в котором погибли с три пациента санитарного автомобиля и один пассажир "легковушки", сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.