СК возбудил дело после ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае
21:10 30.01.2026
СК возбудил дело после ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае
происшествия, россия, кудымкар, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кудымкар, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае

ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Следователи возбудили дело о небезопасных услугах после ДТП под Пермью, в котором погибли с три пациента санитарного автомобиля и один пассажир "легковушки", сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Ранее краевой минздрав проинформировал о ДТП с участием санитарного автомобиля LADA Largus. Он доставлял пациентов из Кудымкара с процедуры гемодиализа в пермский Карагай. На трассе в Кудымкарском округе машина столкнулась с внедорожником. В результате погибли водитель санитарного авто и три пациента. Еще два человека пострадали и были доставлены в больницу.
"По факту ДТП, в результате которого скончались пациенты санитарного автомобиля, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - рассказали в СК.
Собеседник агентства добавил, что также планируется передача из полиции материалов уголовного дела, возбужденного по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
На кадрах с места автоаварии видны сильно искореженная машина медиков и помятый внедорожник.
ПроисшествияРоссияКудымкарПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
