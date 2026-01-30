Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии задержали директоров двух учреждений культуры по делу о хищении - РИА Новости, 30.01.2026
17:48 30.01.2026
В Башкирии задержали директоров двух учреждений культуры по делу о хищении
Следственные органы задержали директора симфонического оркестра Башкирии и директора филармонии республики по делу о хищении 15 миллионов рублей при организации РИА Новости, 30.01.2026
происшествия
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
республика башкортостан
происшествия, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
УФА, 30 янв - РИА Новости. Следственные органы задержали директора симфонического оркестра Башкирии и директора филармонии республики по делу о хищении 15 миллионов рублей при организации культурных мероприятий, сообщило региональное СУСК РФ.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что речь идёт о директоре государственного академического симфонического оркестра Артуре Назиуллине и директоре Башкирской государственной филармонии Алмазе Саетове.
"СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение директорам двух государственных бюджетных учреждений культуры и искусства - Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и Государственного академического симфонического оркестра - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств, вверенных виновному, совершенное в составе организованной группы)", - сообщает СУСК.
По версии следствия, фигуранты дела, вступив в сговор с местной предпринимательницей, заключили с ней договоры на оказание услуг по организации двух культурных мероприятий - фестиваля классической музыки "Романтика осени" и международной книжной ярмарки "Китап Байрам" - в нарушение законодательства о закупках, без проведения конкурсных процедур и по завышенной стоимости.
"Указанные действия повлекли причинение ущерба бюджету республики на общую сумму более 15 миллионов рублей. Противоправные действия обвиняемых выявлены в ходе совместной работы следователей СК, а также оперативников ФСБ и МВД республики. В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - следует из релиза.
В ведомстве сообщают, что по местам их жительства и работы проведены обыски, изъяты документы и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовных дел.
Ранее сообщалось, что в отношении предпринимательницы и директора государственного концертного зала "Башкортостан" возбуждены уголовные дела по аналогичному факту хищения бюджетных средств. Оба фигуранта находятся под домашним арестом.
