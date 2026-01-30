В Башкирии задержали директоров двух учреждений культуры по делу о хищении

УФА, 30 янв - РИА Новости. Следственные органы задержали директора симфонического оркестра Башкирии и директора филармонии республики по делу о хищении 15 миллионов рублей при организации культурных мероприятий, сообщило региональное СУСК РФ.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что речь идёт о директоре государственного академического симфонического оркестра Артуре Назиуллине и директоре Башкирской государственной филармонии Алмазе Саетове.

СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение директорам двух государственных бюджетных учреждений культуры и искусства - Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и Государственного академического симфонического оркестра - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств, вверенных виновному, совершенное в составе организованной группы)", - сообщает СУСК.

По версии следствия, фигуранты дела, вступив в сговор с местной предпринимательницей, заключили с ней договоры на оказание услуг по организации двух культурных мероприятий - фестиваля классической музыки "Романтика осени" и международной книжной ярмарки "Китап Байрам" - в нарушение законодательства о закупках, без проведения конкурсных процедур и по завышенной стоимости.

"Указанные действия повлекли причинение ущерба бюджету республики на общую сумму более 15 миллионов рублей. Противоправные действия обвиняемых выявлены в ходе совместной работы следователей СК, а также оперативников ФСБ и МВД республики. В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - следует из релиза.

В ведомстве сообщают, что по местам их жительства и работы проведены обыски, изъяты документы и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовных дел.