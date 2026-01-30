https://ria.ru/20260130/sittel-2071123235.html
Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции
Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции
в мире
евросоюз
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Телеведущая Мария Ситтель прокомментировала
введенные против нее санкции Евросоюза, назвав их высокой оценкой своей профессиональной деятельности.
Ситтель опубликовала видео в своем Telegram-канале, иронично отметив, что теперь оказалась "в компании людей, крайне опасных для Евросоюза".
"Вот такая высокая оценка нашей деятельности. Ну а что, дорогие друзья, чем опаснее мы для Евросоюза, тем полезнее мы для нашей страны. Поэтому живем дальше, работаем дальше, а европейцев ждем в гости. Нам есть, чем вас удивить", - сказала Ситтель в опубликованном видео.
Ранее в официальном журнале ЕС
был опубликован документ, согласно которому Ситтель включена в антироссийские санкционные списки ЕС.