Рейтинг@Mail.ru
Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 30.01.2026 (обновлено: 04:36 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/sittel-2071123235.html
Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции
Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции - РИА Новости, 30.01.2026
Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции
Телеведущая Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции Евросоюза, назвав их высокой оценкой своей профессиональной деятельности. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T04:35:00+03:00
2026-01-30T04:36:00+03:00
в мире
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732172880_0:199:2037:1345_1920x0_80_0_0_773ab7c7dd4eda116e0ae1cf64b7a766.jpg
https://ria.ru/20260129/gubernii-2071050757.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732172880_0:8:2037:1536_1920x0_80_0_0_208bd655dc6e1b300cf3ced53191252f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз
В мире, Евросоюз
Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции

Мария Ситтель назвала санкции ЕС высокой оценкой своей работы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкТелеведущая Мария Ситтель
Телеведущая Мария Ситтель - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Телеведущая Мария Ситтель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Телеведущая Мария Ситтель прокомментировала введенные против нее санкции Евросоюза, назвав их высокой оценкой своей профессиональной деятельности.
Ситтель опубликовала видео в своем Telegram-канале, иронично отметив, что теперь оказалась "в компании людей, крайне опасных для Евросоюза".
"Вот такая высокая оценка нашей деятельности. Ну а что, дорогие друзья, чем опаснее мы для Евросоюза, тем полезнее мы для нашей страны. Поэтому живем дальше, работаем дальше, а европейцев ждем в гости. Нам есть, чем вас удивить", - сказала Ситтель в опубликованном видео.
Ранее в официальном журнале ЕС был опубликован документ, согласно которому Ситтель включена в антироссийские санкционные списки ЕС.
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Губерниев прокомментировал введенные против него санкции ЕС
29 января, 17:41
 
В миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала