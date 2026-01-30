Рейтинг@Mail.ru
В Москве в выходные температура опустится до минус 25 градусов
14:01 30.01.2026 (обновлено: 14:29 30.01.2026)
В Москве в выходные температура опустится до минус 25 градусов
В Москве в выходные температура опустится до минус 25 градусов
Температура в столичном регионе опустится до минус 20 - минус 25 градусов в выходные, ожидаются облачная погода с прояснениями, северный ветер до 11 метров в секунду и снег
В Москве в выходные температура опустится до минус 25 градусов

Синоптик Макарова: в Москве в выходные ожидается до минус 25 градусов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Температура в столичном регионе опустится до минус 20 - минус 25 градусов в выходные, ожидаются облачная погода с прояснениями, северный ветер до 11 метров в секунду и снег, интенсивность которого усилится к концу выходных, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
Москве погода разная в выходные, у нас такое нередко бывает. 31-го числа - облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ночью - понижение температуры до минус 20 градусов, а по области минус 19 - минус 24, при северном ветре 4-9 метра в секунду. Днем в Москве повышение температуры до минус 13 - минус 14, по области минус 12 - минус 17, небольшое усиление ветра, он будет также северный 6-11 метра в секунду, гололедица", - сказала РИА Новости Макарова.
Снегопад в Москве: как столичные коммунальщики справляются с непогодой  - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Снегопад в Москве: как столичные коммунальщики справляются с непогодой
29 января, 22:09
Она отметила, что из-за ветра погода может казаться холоднее.
"Солнышка будет поменьше, чем в пятницу, поэтому, соответственно, нужно одеваться, немножко ограничить пребывание на свежем воздухе, но совсем незначительно. Исключать прогулки, конечно, не нужно", - добавил синоптик.
В воскресенье циклон, который поднимается с юго-востока к верхней Волге, окажет влияние и на территории Москвы и Московской области, пояснила Макарова.
"Будет идти небольшой снег. В ночные часы в Москве минус 20 - минус 22, по области минус 20 - минус 25. Днем снег умеренной интенсивности, в Москве минус 15 - минус 17, и по области минус 15 - минус 20, северный ветер 6-11 метров в секунду, тоже гололедица", - добавила собеседник агентства.
Морозная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы
27 января, 17:45
 
