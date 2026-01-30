В Москве в выходные температура опустится до минус 25 градусов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Температура в столичном регионе опустится до минус 20 - минус 25 градусов в выходные, ожидаются облачная погода с прояснениями, северный ветер до 11 метров в секунду и снег, интенсивность которого усилится к концу выходных, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

« "В Москве погода разная в выходные, у нас такое нередко бывает. 31-го числа - облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ночью - понижение температуры до минус 20 градусов, а по области минус 19 - минус 24, при северном ветре 4-9 метра в секунду. Днем в Москве повышение температуры до минус 13 - минус 14, по области минус 12 - минус 17, небольшое усиление ветра, он будет также северный 6-11 метра в секунду, гололедица", - сказала РИА Новости Макарова

Она отметила, что из-за ветра погода может казаться холоднее.

"Солнышка будет поменьше, чем в пятницу, поэтому, соответственно, нужно одеваться, немножко ограничить пребывание на свежем воздухе, но совсем незначительно. Исключать прогулки, конечно, не нужно", - добавил синоптик.

В воскресенье циклон, который поднимается с юго-востока к верхней Волге, окажет влияние и на территории Москвы и Московской области , пояснила Макарова.