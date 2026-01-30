Рейтинг@Mail.ru
На Киев надвигаются сибирские морозы - РИА Новости, 30.01.2026
10:29 30.01.2026
На Киев надвигаются сибирские морозы
Сибирские морозы надвигаются на Киев - в понедельник, вторник и среду по ночам в столице Украины ожидается до минус 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 30.01.2026
На Киев надвигаются сибирские морозы

© Fotolia / LevЗимний Киев
© Fotolia / Lev
Зимний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сибирские морозы надвигаются на Киев - в понедельник, вторник и среду по ночам в столице Украины ожидается до минус 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, с наступлением февраля морозы на Украине существенно усилятся.
"Уже в воскресенье под утро в Киеве ожидается до минус 15 - минус 20, а в понедельник, вторник и среду ударят настоящие сибирские морозы – по ночам до минус 25 - минус 30, что на 23 градуса ниже положенной для украинской столицы климатической нормы", - сказал Тишковец.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за произошедшего на Украине
29 января, 17:10
 
КиевУкраинаЕвгений ТишковецНовый год
 
 
