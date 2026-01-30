https://ria.ru/20260130/sinoptiki-2071158979.html
На Киев надвигаются сибирские морозы
Сибирские морозы надвигаются на Киев - в понедельник, вторник и среду по ночам в столице Украины ожидается до минус 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 30.01.2026
