17:30 30.01.2026
Россияне заплатили более 11 тысяч штрафов за нарушения ПДД на Пхукете
Пхукет (остров), Россия, Китай, В мире
© РИА Новости / Валентин Чебунин | Перейти в медиабанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
© РИА Новости / Валентин Чебунин
Перейти в медиабанк
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.. Архивное фото
БАНГКОК, 30 янв – РИА Новости. Только за 2025 год россияне заплатили на таиландском туристическом острове Пхукет 11885 штрафов за нарушение правил дорожного движения, говорится в докладе начальника управления полиции провинции Пхукет генерал-майора Синлета Сукхума, который частично опубликован новостным порталом Phuket News.
"Иностранные граждане совершили в течение 2025 года 20901 нарушение правил дорожного движения на Пхукете, во многих случаях находясь за рулем арендованных транспортных средств, и заплатили за это штрафы. Граждане России оштрафованы 11885 раз, граждане КНР – 1841 раз, Великобритании – 1491 раз, Франции – 1442 раза, Индии – 1134 раза, Мьянмы – 825 раз", - говорится в докладе, который цитирует портал.
Мужчина очищает автомобиль от снега во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Госдуме предложили не штрафовать за нарушения правил парковки в снегопады
29 января, 12:56
Езда без водительских прав стала в 2025 году самым распространенным как среди иностранцев, так и граждан Таиланда, нарушением ПДД на Пхукете, за это было выписано 26515 штрафов. На втором месте – парковка в неположенных местах, 1805 штрафов. На третьем – езда на мотоциклах и мопедах без шлема, 1103 штрафа, на четвертом – проезд на красный свет, 525 штрафов, на пятом – иные нарушения ПДД, 703 штрафа, сообщается в докладе шефа полиции провинции Пхукет.
"В течение 2025 года полиция Пхукета также уделяла большое внимание пресечению практики выдачи мотоциклов и автомобилей в аренду иностранным гражданам, не имеющим водительских прав (таиландского или международного образца – ред.). Автомотопрокатные компании, использовавшие такую практику, подвергались преследованию по закону", - говорится в документе.
Вместе с тем в докладе отмечается, что смертность в ДТП на дорогах Пхукета в 2025 году сократилась в сравнении с предыдущими годами.
В докладе также сообщается, что количество камер видеонаблюдения на острове Пхукет за последние годы увеличилось с 200 до почти 500.
В полицейской системе наблюдения на Пхукете Phuket Eye в настоящее время задействовано 389 видеокамер с фиксированным объективом, 30 камер с поворотным объективом, 16 камер с распознаванием номеров автомобилей и 68 камер с функцией распознавания лиц, говорится в докладе.
Дорожные знаки Парковка, Инвалиды и Способ постановки транспортного средства на стоянку - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Петербурге хотят повысить штрафы за неоплаченную парковку
28 января, 17:50
 
Пхукет (остров)РоссияКитайВ мире
 
 
