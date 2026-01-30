Россияне заплатили более 11 тысяч штрафов за нарушения ПДД на Пхукете

БАНГКОК, 30 янв – РИА Новости. Только за 2025 год россияне заплатили на таиландском туристическом острове Пхукет 11885 штрафов за нарушение правил дорожного движения, говорится в докладе начальника управления полиции провинции Пхукет генерал-майора Синлета Сукхума, который частично опубликован новостным порталом Только за 2025 год россияне заплатили на таиландском туристическом острове Пхукет 11885 штрафов за нарушение правил дорожного движения, говорится в докладе начальника управления полиции провинции Пхукет генерал-майора Синлета Сукхума, который частично опубликован новостным порталом Phuket News

"Иностранные граждане совершили в течение 2025 года 20901 нарушение правил дорожного движения на Пхукете , во многих случаях находясь за рулем арендованных транспортных средств, и заплатили за это штрафы. Граждане России оштрафованы 11885 раз, граждане КНР – 1841 раз, Великобритании – 1491 раз, Франции – 1442 раза, Индии – 1134 раза, Мьянмы – 825 раз", - говорится в докладе, который цитирует портал.

Езда без водительских прав стала в 2025 году самым распространенным как среди иностранцев, так и граждан Таиланда , нарушением ПДД на Пхукете, за это было выписано 26515 штрафов. На втором месте – парковка в неположенных местах, 1805 штрафов. На третьем – езда на мотоциклах и мопедах без шлема, 1103 штрафа, на четвертом – проезд на красный свет, 525 штрафов, на пятом – иные нарушения ПДД, 703 штрафа, сообщается в докладе шефа полиции провинции Пхукет.

"В течение 2025 года полиция Пхукета также уделяла большое внимание пресечению практики выдачи мотоциклов и автомобилей в аренду иностранным гражданам, не имеющим водительских прав (таиландского или международного образца – ред.). Автомотопрокатные компании, использовавшие такую практику, подвергались преследованию по закону", - говорится в документе.

Вместе с тем в докладе отмечается, что смертность в ДТП на дорогах Пхукета в 2025 году сократилась в сравнении с предыдущими годами.

В докладе также сообщается, что количество камер видеонаблюдения на острове Пхукет за последние годы увеличилось с 200 до почти 500.