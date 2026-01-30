Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после избиения школьника ремнем в Уфе
17:11 30.01.2026 (обновлено: 17:13 30.01.2026)
СК возбудил дело после избиения школьника ремнем в Уфе
СК возбудил дело после избиения школьника ремнем в Уфе - РИА Новости, 30.01.2026
СК возбудил дело после избиения школьника ремнем в Уфе
Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента в уфимской школе, где учитель труда избил школьника ремнём и связал ему руки, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 30.01.2026
СК возбудил дело после избиения школьника ремнем в Уфе

СК возбудил дело после инцидента в школе в Уфе, где учитель избил ребенка ремнем

© Ufa_rb/TelegramУчитель труда избил школьника ремнём за карикатуру с Чебурашкой в Башкирии
© Ufa_rb/Telegram
Учитель труда избил школьника ремнём за карикатуру с Чебурашкой в Башкирии
УФА, 30 янв - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента в уфимской школе, где учитель труда избил школьника ремнём и связал ему руки, сообщило СУСК РФ по Башкирии.
Ранее в соцсетях распространилось видео, как мужчина бьёт ремнём мальчика, связывает ему руки и пинает. Местные издания пишут, что педагог избил школьника за карикатуру на Чебурашку. Прокуратура региона организовала проверку.
В СУСК РФ по региону сообщают, что в ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что в уфимском лицее во время учебного занятия педагог применил физическую силу к семикласснику.
"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением)", - говорится в релизе следственного управления.
ПроисшествияРоссияУфаРеспублика БашкортостанПохищение подростка в Красноярске
 
 
