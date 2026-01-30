https://ria.ru/20260130/seti-2071261836.html
В Госдуме предложили запретить блокировать социальные сети
КПРФ предложила закрепить мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предлагают законодательно закрепить мораторий на блокировку в России социальных сетей для широкого круга пользователей, в том числе Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*).
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Вносимый законопроект предлагает законодательно закрепить мораторий на блокировку социальных сетей для широкого круга пользователей и ввести действия разного рода технических исполнителей в поле законодательного регулирования", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению парламентариев, развернувшаяся в последнее время активная блокировка социальных сетей и сервисов справедливо воспринимается гражданами как ограничение конституционных прав. Они также отметили, что зачастую такие блокировки не сопровождаются разъяснением со стороны надзорных органов о причинах таких действий.
Документ также предлагает предоставить надзорным органам возможность пресекать правонарушения в социальных сетях, то есть блокировать противоправную информацию, но не блокировать сами социальные сети или замедлять их работу.
"Законопроект нацелен на сохранение свободы слова, цифровых прав и свобод граждан, "плюрализма" социальных сетей и мессенджеров и возможности свободного выбора гражданами социальных сетей и мессенджеров в зависимости от личных предпочтений", - добавляется в пояснительной записке.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.