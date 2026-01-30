https://ria.ru/20260130/serebro-2071336410.html
Цена серебра ускорила падение до 20%
Цена серебра ускорила падение до 20% - РИА Новости, 30.01.2026
Цена серебра ускорила падение до 20%
Биржевая цена на серебро ускорила падение в пятницу, проседает уже на 20%, торгуется ниже отметки в 92 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:02:00+03:00
2026-01-30T20:02:00+03:00
2026-01-30T20:02:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067753925_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_1f87a3b5915fbf4c6de01e29fc7daef4.jpg
https://ria.ru/20260130/zoloto-2071318877.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067753925_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_4e6d2428aa12cec267208dc317446dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Цена серебра ускорила падение до 20%
Биржевая цена серебра падает на 20% до $91 за тройскую унцию