Полиция Сербии задержала рекордную по объему партию наркотиков
00:20 30.01.2026
Полиция Сербии задержала рекордную по объему партию наркотиков
Полиция Сербии под городом Крушевац в центральной части страны задержала рекордную по объему партию наркотиков – пять тонн марихуаны, сообщил вице-премьер и...
в мире
сербия
ивица дачич
сербия
в мире, сербия, ивица дачич
Полиция Сербии задержала рекордную по объему партию наркотиков

Автомобиль полиции на улице в Сербии
© iStock.com / Aleksandar Nalbantjan
Автомобиль полиции на улице в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Полиция Сербии под городом Крушевац в центральной части страны задержала рекордную по объему партию наркотиков – пять тонн марихуаны, сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.
"Сегодня в исключительной операции управления уголовной полиции изъяты около пяти тонн наркотика – марихуаны, четыре автомата, ручной гранатомет. Это рекордная партия наркотиков, задержанная полицией", - цитирует пресс-служба МВД Дачича.
На фотографиях полиции наркотики упакованы в картонные коробки, поставленные рядами на улице.
Вместе с партией марихуаны задержаны двое подозреваемых – граждане Сербии 1958 и 1986 годов рождения. Они подозреваются в производстве, хранении и распространении наркотиков и незаконном хранении и ношении оружия и взрывчатых веществ.
