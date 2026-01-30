Полиция Сербии задержала рекордную по объему партию наркотиков

БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Полиция Сербии под городом Крушевац в центральной части страны задержала рекордную по объему партию наркотиков – пять тонн марихуаны, сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.
"Сегодня в исключительной операции управления уголовной полиции изъяты около пяти тонн наркотика – марихуаны, четыре автомата, ручной гранатомет. Это рекордная партия наркотиков, задержанная полицией", - цитирует пресс-служба МВД Дачича.
На фотографиях полиции наркотики упакованы в картонные коробки, поставленные рядами на улице.
Вместе с партией марихуаны задержаны двое подозреваемых – граждане Сербии 1958 и 1986 годов рождения. Они подозреваются в производстве, хранении и распространении наркотиков и незаконном хранении и ношении оружия и взрывчатых веществ.