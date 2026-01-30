Сербия начала заполнять новое нефтехранилище, несмотря на санкции

БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Власти Сербии начали заполнять новое хранилище нефтепродуктов в городе Смедерево на Дунае на фоне санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

Она уточнила, что четыре из шести резервуаров запущены в работу в конце 2025 года, они рассчитаны на 64 тысячи тонн дизельного топлива. До середины февраля в строй войдут оставшиеся два резервуара на 32 тысячи тонн дизтоплива.