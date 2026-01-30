Рейтинг@Mail.ru
Сербия начала заполнять новое нефтехранилище, несмотря на санкции - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/serbija-2071309216.html
Сербия начала заполнять новое нефтехранилище, несмотря на санкции
Сербия начала заполнять новое нефтехранилище, несмотря на санкции - РИА Новости, 30.01.2026
Сербия начала заполнять новое нефтехранилище, несмотря на санкции
Власти Сербии начали заполнять новое хранилище нефтепродуктов в городе Смедерево на Дунае на фоне санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), сообщила РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:38:00+03:00
2026-01-30T17:38:00+03:00
в мире
сша
сербия
дунай (река)
нефтяная индустрия сербии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579042_17:286:2543:1707_1920x0_80_0_0_ed44f47dd3b5986067c4429d4021407d.jpg
https://ria.ru/20260128/eks-premer-2070691110.html
https://ria.ru/20260119/serbiya-2068903544.html
сша
сербия
дунай (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579042_258:0:2534:1707_1920x0_80_0_0_f4f45a5cc0eb1d6f912206d721d99c72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сербия, дунай (река), нефтяная индустрия сербии
В мире, США, Сербия, Дунай (река), Нефтяная индустрия Сербии
Сербия начала заполнять новое нефтехранилище, несмотря на санкции

Сербия начала заполнять новое нефтехранилище, несмотря на санкции против NIS

© Фото : NISРабочие на предприятии компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS)
Рабочие на предприятии компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : NIS
Рабочие на предприятии компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Власти Сербии начали заполнять новое хранилище нефтепродуктов в городе Смедерево на Дунае на фоне санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
"Шесть новых резервуаров, которые построены в Смедерево, означают дополнительную энергетическую безопасность для наших граждан и хозяйства. Первые объемы начали доставляться судами, около 9,5 тысячи тонн в процессе закачки, до конца недели прибудет всего 26 тысяч тонн дизеля", - цитирует пресс-служба минэнерго Джедович-Ханжанович.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Вулин назвал сроки продажи доли России в NIS плохим знаком
28 января, 08:14
Она уточнила, что четыре из шести резервуаров запущены в работу в конце 2025 года, они рассчитаны на 64 тысячи тонн дизельного топлива. До середины февраля в строй войдут оставшиеся два резервуара на 32 тысячи тонн дизтоплива.
Сербию около 100 дней не поступило ни капли сырой нефти из-за американских санкций против NIS, но благодаря подготовленности государства и резервам, которые увеличены в предыдущие три года, граждане не ощутили последствий", - отметила министр энергетики и уточнила, что обязательный госрезерв нефтепродуктов был увеличен с требуемого на 33 дня объема до объема, необходимого на 52 дня снабжения страны.
Первая партия дизельного топлива, произведенная на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Нефтяной индустрии Сербии" после остановки из-за санкций США и нового запуска, поступила в минувший вторник.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ранее продлило до 20 февраля лицензию на оперативную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США.
Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Газпром нефть" подтвердила сделку с MOL по продаже NIS
19 января, 21:31
 
В миреСШАСербияДунай (река)Нефтяная индустрия Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала