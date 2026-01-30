Сербия начала заполнять новое нефтехранилище, несмотря на санкции

БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Власти Сербии начали заполнять новое хранилище нефтепродуктов в городе Смедерево на Дунае на фоне санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
"Шесть новых резервуаров, которые построены в Смедерево, означают дополнительную энергетическую безопасность для наших граждан и хозяйства. Первые объемы начали доставляться судами, около 9,5 тысячи тонн в процессе закачки, до конца недели прибудет всего 26 тысяч тонн дизеля", - цитирует пресс-служба минэнерго Джедович-Ханжанович.
Она уточнила, что четыре из шести резервуаров запущены в работу в конце 2025 года, они рассчитаны на 64 тысячи тонн дизельного топлива. До середины февраля в строй войдут оставшиеся два резервуара на 32 тысячи тонн дизтоплива.
"В Сербию около 100 дней не поступило ни капли сырой нефти из-за американских санкций против NIS, но благодаря подготовленности государства и резервам, которые увеличены в предыдущие три года, граждане не ощутили последствий", - отметила министр энергетики и уточнила, что обязательный госрезерв нефтепродуктов был увеличен с требуемого на 33 дня объема до объема, необходимого на 52 дня снабжения страны.
Первая партия дизельного топлива, произведенная на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Нефтяной индустрии Сербии" после остановки из-за санкций США и нового запуска, поступила в минувший вторник.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ранее продлило до 20 февраля лицензию на оперативную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США.
