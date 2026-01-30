Сенат США договорился о финансировании правительства, передает CBS

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Сенат США согласовал продвижение пакета мер по финансированию федерального правительства в преддверии дедлайна шатдауна, при этом переговоры о реформах иммиграционной службы ICE будут продолжены, сообщил в пятницу CBS News со ссылкой на источник среди демократов в верхней палате Конгресса.
По данным источника, достигнутая договоренность предусматривает вывод законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности (DHS) из общего пакета из шести бюджетных документов, охватывающих работу других ведомств, включая Пентагон и госдепартамент США. Финансирование DHS предлагается продлить на текущем уровне сроком на две недели.
Как отмечает CBS News, действие бюджетных ассигнований по шести законопроектам истекает в 00.00 по времени Вашингтона в субботу (08:00 мск). Сенаторы рассчитывают оперативно утвердить согласованные меры до наступления крайнего срока, несмотря на возражения со стороны как минимум одного республиканского сенатора.