Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" впервые представит новейшую РСЗО "Сарма" на выставке в Эр-Рияде - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
11:08 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/sarma-2071169594.html
"Ростех" впервые представит новейшую РСЗО "Сарма" на выставке в Эр-Рияде
"Ростех" впервые представит новейшую РСЗО "Сарма" на выставке в Эр-Рияде - РИА Новости, 30.01.2026
"Ростех" впервые представит новейшую РСЗО "Сарма" на выставке в Эр-Рияде
"Ростех" проведет премьеру новейшей высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Сарма" на международной выставке World Defense Show 2026 в... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:08:00+03:00
2026-01-30T11:08:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
саудовская аравия
бекхан оздоев
ростех
рособоронэкспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071169307_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_36fa6f9db0683124f583c3af5554c0bc.jpg
https://ria.ru/20251115/oruzhejniki-2055142282.html
https://ria.ru/20251018/kozerog-2048591421.html
https://ria.ru/20250905/rosteh-2039973525.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071169307_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_9978dd6cf7a29493a8bf78359500739e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, саудовская аравия, бекхан оздоев, ростех, рособоронэкспорт
Новое оружие России, Безопасность, Саудовская Аравия, Бекхан Оздоев, Ростех, Рособоронэкспорт
"Ростех" впервые представит новейшую РСЗО "Сарма" на выставке в Эр-Рияде

"Ростех" представит новейшую РСЗО "Сарма" на World Defense Show в Эр-Рияде

© Фото : Пресс-служба Госкорпорации Ростех"Ростех" представит новейшую РСЗО "Сарма" на выставке в Эр-Рияде
Ростех представит новейшую РСЗО Сарма на выставке в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Пресс-служба Госкорпорации Ростех
"Ростех" представит новейшую РСЗО "Сарма" на выставке в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Ростех" проведет премьеру новейшей высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Сарма" на международной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Ростех" впервые покажет новейшую высокомобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Сарма". Премьера комплекса вооружения состоится на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026 в Эр-Рияде в рамках экспозиции "Рособоронэкспорта", - говорится в сообщении.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Мерлин-21Б на форуме образцов вооружения и военной техники - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Российские оружейники разработали новую бомбовую кассету
15 ноября 2025, 10:18
РСЗО "Сарма" базируется на полноприводном шасси 8х8, имеет калибр 300 мм и способна эффективно поражать широкую номенклатуру целей: живую силу, артиллерию, бронетехнику, системы ПВО противника и другие средства нападения и военные объекты.
Как отметил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев, слова которого приведены в релизе, одной из особенностей новой боевой машины является высокая мобильность – она способна занять позицию для стрельбы всего за три минуты и уйти с нее за то же время. РСЗО "Сарма" оснащена продвинутой автоматизированной системой управления наведением и огнем, а также может применять как зарекомендовавшие себя реактивные снаряды для "Смерча", так и новейшие управляемые реактивные снаряды для "Торнадо-С".
Реактивная артиллерийская установка Козерог-1 - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Длинная рука пехоты". Какое оружие разработали для СВО
18 октября 2025, 08:00
"В отличие от "Торнадо-С" и "Смерча", имеющих тот же калибр, "Сарма" оснащена пусковой установкой с шестью направляющими вместо 12, что существенно повышает мобильность при сохранении основных параметров боевой эффективности. Боевая машина развивает скорость по шоссе до 95 км/ч и имеет запас хода в тысячу километров", - подытожили в "Ростехе".
World Defense Show 2026 – одна из крупнейших международных выставок в сфере обороны и безопасности, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде. Мероприятие организуется под патронажем минобороны Саудовской Аравии и объединяет ведущих мировых производителей вооружений и военной техники.
Комикс Боевые Монстры Ростеха - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Ростех" в комиксе представил ЗРПК "Панцирь" в образе носорога
5 сентября 2025, 13:05
 
Новое оружие РоссииБезопасностьСаудовская АравияБекхан ОздоевРостехРособоронэкспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала