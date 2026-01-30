"Ростех" впервые представит новейшую РСЗО "Сарма" на выставке в Эр-Рияде

РСЗО "Сарма" базируется на полноприводном шасси 8х8, имеет калибр 300 мм и способна эффективно поражать широкую номенклатуру целей: живую силу, артиллерию, бронетехнику, системы ПВО противника и другие средства нападения и военные объекты.

"В отличие от "Торнадо-С" и "Смерча", имеющих тот же калибр, "Сарма" оснащена пусковой установкой с шестью направляющими вместо 12, что существенно повышает мобильность при сохранении основных параметров боевой эффективности. Боевая машина развивает скорость по шоссе до 95 км/ч и имеет запас хода в тысячу километров", - подытожили в "Ростехе".