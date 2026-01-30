Рейтинг@Mail.ru
Британский и американский самолеты пролетели над Черным морем - РИА Новости, 30.01.2026
19:28 30.01.2026
Британский и американский самолеты пролетели над Черным морем
Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon в пятницу пролетели над... РИА Новости, 30.01.2026
© Минобороны РоссииИстребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик
Истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик
© Минобороны России
Истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon в пятницу пролетели над Черным морем недалеко от побережья Крыма и Краснодарского края, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
По данным сервиса, оба самолета одновременно находились к югу от Крыма в 15.30 мск и провели там более часа. Затем американский самолет развернулся обратно в сторону итальянского острова Сицилия, откуда вылетел изначально, а британский - в сторону Великобритании.
