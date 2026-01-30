Рейтинг@Mail.ru
Разведывательный самолет ВМС США снова замечен в небе над Черным морем - РИА Новости, 30.01.2026
03:26 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/samolet-2071116407.html
Разведывательный самолет ВМС США снова замечен в небе над Черным морем
Разведывательный самолет ВМС США снова замечен в небе над Черным морем - РИА Новости, 30.01.2026
Разведывательный самолет ВМС США снова замечен в небе над Черным морем
Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был снова замечен в небе над Черным морем недалеко от Сочи, выяснило РИА Новости на основе РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:26:00+03:00
2026-01-30T03:26:00+03:00
Разведывательный самолет ВМС США снова замечен в небе над Черным морем

РИА Новости: самолет ВМС США снова приблизился к берегам Сочи с Черного моря

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был снова замечен в небе над Черным морем недалеко от Сочи, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Согласно маршруту, патрульный самолет вылетел с территории Румынии, пролетел над Черным морем мимо Крыма. После этого самолет развернулся на подлете к Сочи и совершил несколько кругов поблизости от побережья.
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Разведывательный самолет ВМС США пролетел в направлении Сочи
20 января, 02:19
Всего самолет провел в воздухе около шести часов.
Последний похожий случай произошел 20 января, когда самолет ВМС США полетел по другому маршруту: он вылетел с итальянского острова Сицилия, вышел к Черному морю со стороны болгарского города Варна, вошел в воздушное пространство Румынии и затем направился в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.
P-8A Poseidon создан на базе гражданского Boeing 737-800ERX и предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения подводных лодок и борьбы с ними.
Самолет оснащен интегрированной системой вооружения, включая торпеды, ракеты и более 100 гидроакустических буев, что позволяет ему эффективно поражать цели на поверхности и под водой.
Корабль Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Нет выбора": в США резко высказались о России и Черном море
7 января, 01:26
 
В миреЧерное мореСочиРумынияВоенно-морские силы СШАBoeing P-8A PoseidonBoeing 737-800
 
 
