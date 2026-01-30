Разведывательный самолет ВМС США снова замечен в небе над Черным морем

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был снова замечен в небе над Черным морем недалеко от Сочи, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Согласно маршруту, патрульный самолет вылетел с территории Румынии, пролетел над Черным морем мимо Крыма. После этого самолет развернулся на подлете к Сочи и совершил несколько кругов поблизости от побережья.
Всего самолет провел в воздухе около шести часов.
P-8A Poseidon создан на базе гражданского Boeing 737-800ERX и предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения подводных лодок и борьбы с ними.
Самолет оснащен интегрированной системой вооружения, включая торпеды, ракеты и более 100 гидроакустических буев, что позволяет ему эффективно поражать цели на поверхности и под водой.
