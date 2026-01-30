Разведывательный самолет ВМС США снова замечен в небе над Черным морем

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был снова замечен в небе над Черным морем недалеко от Сочи, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Согласно маршруту, патрульный самолет вылетел с территории Румынии , пролетел над Черным морем мимо Крыма . После этого самолет развернулся на подлете к Сочи и совершил несколько кругов поблизости от побережья.

Всего самолет провел в воздухе около шести часов.

Последний похожий случай произошел 20 января, когда самолет ВМС США полетел по другому маршруту: он вылетел с итальянского острова Сицилия , вышел к Черному морю со стороны болгарского города Варна , вошел в воздушное пространство Румынии и затем направился в сторону Сочи, не приближаясь к Крым у.

P-8A Poseidon создан на базе гражданск ого Boeing 737 -800ERX и предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения подводных лодок и борьбы с ними.