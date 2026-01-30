Минтранс объяснил, можно ли выходить из самолета при вынужденной посадке

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пассажиры самолета, совершившего посадку на запасном аэродроме, как правило, не могут выходить из самолета по собственному желанию, такое решение может принять только авиакомпания совместно с аэропортом, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта России.

"Если самолет стоит без высадки пассажиров, в случае ожидания улучшения погоды или дозаправки, покинуть борт по желанию пассажира, как правило, нельзя — это вопрос безопасности и пограничных/таможенных процедур. Решение о высадке пассажиров принимает авиакомпания совместно с аэропортом", - ответили в Минтрансе на вопрос, может ли пассажир покинуть самолет во время вынужденной посадки на запасном аэродроме, если он не хочет продолжать полет.

Время, которое пассажиры могут провести в самолете после вынужденной посадки, никак нормативно не регламентируется. Были случаи, когда люди были вынуждены сидеть несколько часов в самолете, пока не наступали подходящие условия для вылета в аэропорт назначения.

Авиакомпании совместно с аэропортами стараются минимизировать количество таких случаев, поэтому участились ситуации, когда пассажиров высаживают на запасном аэродроме и им не нужно ждать открытия аэропорта назначения. Чаще всего это происходит, когда запасной аэродром находится в том же городе, что и аэропорт назначения, но иногда авиакомпания организует доставку пассажиров в другой город наземным транспортом.