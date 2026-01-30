Рейтинг@Mail.ru
Минтранс объяснил, можно ли выходить из самолета при вынужденной посадке
30.01.2026
Минтранс объяснил, можно ли выходить из самолета при вынужденной посадке
Минтранс объяснил, можно ли выходить из самолета при вынужденной посадке
Минтранс объяснил, можно ли выходить из самолета при вынужденной посадке

РИА Новости: решение о выходе пассажиров из самолета принимает авиакомпания

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пассажиры самолета, совершившего посадку на запасном аэродроме, как правило, не могут выходить из самолета по собственному желанию, такое решение может принять только авиакомпания совместно с аэропортом, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта России.
"Если самолет стоит без высадки пассажиров, в случае ожидания улучшения погоды или дозаправки, покинуть борт по желанию пассажира, как правило, нельзя — это вопрос безопасности и пограничных/таможенных процедур. Решение о высадке пассажиров принимает авиакомпания совместно с аэропортом", - ответили в Минтрансе на вопрос, может ли пассажир покинуть самолет во время вынужденной посадки на запасном аэродроме, если он не хочет продолжать полет.
Время, которое пассажиры могут провести в самолете после вынужденной посадки, никак нормативно не регламентируется. Были случаи, когда люди были вынуждены сидеть несколько часов в самолете, пока не наступали подходящие условия для вылета в аэропорт назначения.
Авиакомпании совместно с аэропортами стараются минимизировать количество таких случаев, поэтому участились ситуации, когда пассажиров высаживают на запасном аэродроме и им не нужно ждать открытия аэропорта назначения. Чаще всего это происходит, когда запасной аэродром находится в том же городе, что и аэропорт назначения, но иногда авиакомпания организует доставку пассажиров в другой город наземным транспортом.
"Да, такие случаи бывают", - подтвердили такую практику в министерстве транспорта.
