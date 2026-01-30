https://ria.ru/20260130/rybnikov-2071257164.html
Рыбников рассказал, с чем был связан суд с Apple Music
30.01.2026
Рыбников рассказал, с чем был связан суд с Apple Music
Композитор Алексей Рыбников рассказал РИА Новости, что судебный процесс в отношении Apple Music ранее был связан с тем, что права на музыку композитора были...
Рыбников: суд с Apple Music был связан с бесхозностью прав на музыку
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Композитор Алексей Рыбников рассказал РИА Новости, что судебный процесс в отношении Apple Music ранее был связан с тем, что права на музыку композитора были "бесхозными", однако теперь у него с компанией подписано мировое соглашение.
Ранее Московский суд в рамках иска композитора Алексея Рыбникова к Apple Music принял предварительные обеспечительные меры, запрещающие распространять на платформе его песни, в том числе из фильма "Приключения Буратино".
"Сведения устаревшие. С Apple
подписано мировое соглашение. Ранее судебный процесс был связан с тем, что права на всю мою музыку были "бесхозными"", - заявил РИА Новости композитор, комментируя ситуацию.
Рыбников
отметил, что теперь Первое музыкальное издательство занимается упорядочиванием использования прав на его музыку.