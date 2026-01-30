Рейтинг@Mail.ru
Рыбников рассказал, с чем был связан суд с Apple Music - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:54 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/rybnikov-2071257164.html
Рыбников рассказал, с чем был связан суд с Apple Music
Рыбников рассказал, с чем был связан суд с Apple Music - РИА Новости, 30.01.2026
Рыбников рассказал, с чем был связан суд с Apple Music
Композитор Алексей Рыбников рассказал РИА Новости, что судебный процесс в отношении Apple Music ранее был связан с тем, что права на музыку композитора были... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:54:00+03:00
2026-01-30T14:54:00+03:00
культура
алексей рыбников
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811852179_0:42:3000:1730_1920x0_80_0_0_24639868497f5979ebaa613b0584f76c.jpg
https://ria.ru/20260126/sud-2070251011.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811852179_203:0:2870:2000_1920x0_80_0_0_d6487f3a008a66c1895ce80e29233e4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей рыбников, apple
Культура, Алексей Рыбников, Apple
Рыбников рассказал, с чем был связан суд с Apple Music

Рыбников: суд с Apple Music был связан с бесхозностью прав на музыку

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковКомпозитор Алексей Рыбников
Композитор Алексей Рыбников - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Композитор Алексей Рыбников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Композитор Алексей Рыбников рассказал РИА Новости, что судебный процесс в отношении Apple Music ранее был связан с тем, что права на музыку композитора были "бесхозными", однако теперь у него с компанией подписано мировое соглашение.
Ранее Московский суд в рамках иска композитора Алексея Рыбникова к Apple Music принял предварительные обеспечительные меры, запрещающие распространять на платформе его песни, в том числе из фильма "Приключения Буратино".
"Сведения устаревшие. С Apple подписано мировое соглашение. Ранее судебный процесс был связан с тем, что права на всю мою музыку были "бесхозными"", - заявил РИА Новости композитор, комментируя ситуацию.
Рыбников отметил, что теперь Первое музыкальное издательство занимается упорядочиванием использования прав на его музыку.
Композитор Алексей Рыбников - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Композитор Рыбников помирился с "ВКонтакте"
26 января, 08:37
 
КультураАлексей РыбниковApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала