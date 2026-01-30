https://ria.ru/20260130/rusofobiya-2071261062.html
Грузинский наемник рассказал о русофобии в ВСУ
Грузинский наемник рассказал о русофобии в ВСУ
Грузинский наемник рассказал о русофобии в ВСУ
Российские следователи завершили расследование дела против наемника из Грузии Гурама Чичинадзе, на допросах он рассказал, что в ВСУ культивируются русофобские...
россия
донецк
Грузинский наемник рассказал о русофобии в ВСУ
СК: грузинский наемник Чичинадзе сообщил о русофобии в подразделениях ВСУ