Грузинский наемник рассказал о русофобии в ВСУ - РИА Новости, 30.01.2026
15:00 30.01.2026
Грузинский наемник рассказал о русофобии в ВСУ
Грузинский наемник рассказал о русофобии в ВСУ - РИА Новости, 30.01.2026
Грузинский наемник рассказал о русофобии в ВСУ
Российские следователи завершили расследование дела против наемника из Грузии Гурама Чичинадзе, на допросах он рассказал, что в ВСУ культивируются русофобские... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
россия
донецк
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
Грузинский наемник рассказал о русофобии в ВСУ

СК: грузинский наемник Чичинадзе сообщил о русофобии в подразделениях ВСУ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование дела против наемника из Грузии Гурама Чичинадзе, на допросах он рассказал, что в ВСУ культивируются русофобские настроения, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке, где заслушал ход и результаты расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении наемника из Грузии Гурама Чичинадзе... Он был задержан военнослужащими Вооруженных сил РФ и передан следствию. В ходе допросов Чичинадзе рассказал, что в подразделениях ВСУ культивируются русофобские настроения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году он заключил контракт на прохождение военной службы в ВСУ в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода и принимал участие в боях против российских военнослужащих за вознаграждение.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
