В Румынии спасли украинцев, заблудившихся в Карпатах при переходе границы
В Румынии спасли украинцев, заблудившихся в Карпатах при переходе границы
2026-01-30T16:01:00+03:00
2026-01-30T16:01:00+03:00
2026-01-30T17:32:00+03:00
В Румынии спасли двух украинцев, заблудившихся в Карпатах при переходе границы
КИШИНЁВ, 30 янв – РИА Новости.
Горные спасатели и пограничная полиция уезда Марамуреш на севере Румынии вывели в безопасное место двух молодых граждан Украины, которые незаконно пересекли границу через горный массив и были блокированы в труднодоступной зоне с глубоким снегом, сообщает
службы спасения Salvamont.
"Сигнал о помощи поступил через экстренный номер 112 от двух мужчин в возрасте до тридцати лет, оказавшихся в районе, откуда они не могли спуститься самостоятельно. Двое молодых украинцев сообщили, что испытывают сильный холод, не имеют провизии и полностью потеряли способность ориентироваться на местности", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что к поискам подключились подразделения пограничной полиции, а операция проходит в "чрезвычайно сложной горной зоне" во время сильных морозов. После нескольких часов поисков спасатели и пограничники вышли к пострадавшим. "Их состояние, мягко говоря, неблагоприятное: они живы, но у них мокрая одежда, промёрзшая до уровня таза, и они передвигаются крайне тяжело. Им окажут первичную помощь на месте, дадут горячий чай и энергетические батончики, затем, после укрытия термоодеялами, начнётся спуск с горы", – уточнили в Salvamont.
По данным пограничной полиции Румынии
, с 24 февраля 2022 года до конца 2025 года границу страны пересекли около 13,7 миллиона граждан Украины
. Согласно информации Управления верховного комиссара ООН
по делам беженцев и правительства Румынии, к 30 ноября 2025 года временную защиту в стране получили порядка 200 тысяч человек, преимущественно с Украины.