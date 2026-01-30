В Румынии спасли украинцев, заблудившихся в Карпатах при переходе границы

"Сигнал о помощи поступил через экстренный номер 112 от двух мужчин в возрасте до тридцати лет, оказавшихся в районе, откуда они не могли спуститься самостоятельно. Двое молодых украинцев сообщили, что испытывают сильный холод, не имеют провизии и полностью потеряли способность ориентироваться на местности", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что к поискам подключились подразделения пограничной полиции, а операция проходит в "чрезвычайно сложной горной зоне" во время сильных морозов. После нескольких часов поисков спасатели и пограничники вышли к пострадавшим. "Их состояние, мягко говоря, неблагоприятное: они живы, но у них мокрая одежда, промёрзшая до уровня таза, и они передвигаются крайне тяжело. Им окажут первичную помощь на месте, дадут горячий чай и энергетические батончики, затем, после укрытия термоодеялами, начнётся спуск с горы", – уточнили в Salvamont.