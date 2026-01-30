Западные оппоненты России ведут политику двойных стандартов, заявил Ульянов

ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Западные оппоненты России ведут политику двойных стандартов, их не волнует то, что происходит на российской территории, в том числе на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов. Постпред РФ пояснил, что созыв внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами.
"Наши западные оппоненты ведут ярко выраженную политику двойных стандартов. Их совершенно не волнует то, что происходит на территории Российской Федерации, в том числе на Запорожской АЭС. Для них главное - подставить плечо украинской стороне, и даже в вопросах таких чувствительных и важных, как ядерная безопасность, они разыгрывают двойные карты", - сказал Ульянов.
Постпред РФ в ходе своего выступления заявил, что такая политика однобока. "Она ведет к тому, что происходит маргинализация игроков, не способных к объективным оценкам ситуации", - пояснил дипломат.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.