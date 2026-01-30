Западные оппоненты России ведут политику двойных стандартов, заявил Ульянов

ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Западные оппоненты России ведут политику двойных стандартов, их не волнует то, что происходит на российской территории, в том числе на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.