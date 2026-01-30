Рейтинг@Mail.ru
Западные оппоненты России ведут политику двойных стандартов, заявил Ульянов - РИА Новости, 30.01.2026
19:38 30.01.2026
Западные оппоненты России ведут политику двойных стандартов, заявил Ульянов
Западные оппоненты России ведут политику двойных стандартов, заявил Ульянов
Западные оппоненты России ведут политику двойных стандартов, заявил Ульянов

Михаил Ульянов
ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Западные оппоненты России ведут политику двойных стандартов, их не волнует то, что происходит на российской территории, в том числе на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов. Постпред РФ пояснил, что созыв внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами.
Попытка надавить на Россию через МАГАТЭ провалилась, заявил Ульянов
Вчера, 19:37
"Наши западные оппоненты ведут ярко выраженную политику двойных стандартов. Их совершенно не волнует то, что происходит на территории Российской Федерации, в том числе на Запорожской АЭС. Для них главное - подставить плечо украинской стороне, и даже в вопросах таких чувствительных и важных, как ядерная безопасность, они разыгрывают двойные карты", - сказал Ульянов.
Постпред РФ в ходе своего выступления заявил, что такая политика однобока. "Она ведет к тому, что происходит маргинализация игроков, не способных к объективным оценкам ситуации", - пояснил дипломат.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Положение дел на ЗАЭС остается под контролем, заявил Ульянов
Вчера, 19:32
 
Заголовок открываемого материала