Рейтинг@Mail.ru
Грушко назвал вызов, бросаемый Европой, системным и долговременным - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 30.01.2026 (обновлено: 15:32 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/rossiya-2071272113.html
Грушко назвал вызов, бросаемый Европой, системным и долговременным
Грушко назвал вызов, бросаемый Европой, системным и долговременным - РИА Новости, 30.01.2026
Грушко назвал вызов, бросаемый Европой, системным и долговременным
Россия должна исходить из того, что вызов, бросаемый Европой, носит системный и долговременный характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:31:00+03:00
2026-01-30T15:32:00+03:00
россия
александр грушко
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063107349_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ceb5eb392878d23c8b3dffc717e40c2.jpg
https://ria.ru/20260130/mid-2071269669.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063107349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9a2ad270705a32b8dbaa0a22a628596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр грушко, европа
Россия, Александр Грушко, Европа
Грушко назвал вызов, бросаемый Европой, системным и долговременным

Грушко: РФ нужно учитывать, что бросаемый ЕС вызов носит долговременный характер

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Грушко
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия должна исходить из того, что вызов, бросаемый Европой, носит системный и долговременный характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"И мы в наших долговременных прогнозах развития ситуации в Европе должны исходить из этого варианта, что тот вызов, который Европа пытается бросать нам, он носит системный, долговременный характер", - сказал он, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Россия учитывает политику НАТО в оборонном планировании, заявил Грушко
Вчера, 15:19
 
РоссияАлександр ГрушкоЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала