Рекордное число россиян посетило Хайнань в 2025 году
Рекордное число россиян посетило Хайнань в 2025 году - РИА Новости, 30.01.2026
Рекордное число россиян посетило Хайнань в 2025 году
Россияне в 2025 году установили новый исторический рекорд на Хайнане в Китае - 505,3 тысячи визитов, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на... РИА Новости, 30.01.2026
Рекордное число россиян посетило Хайнань в 2025 году
Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили Хайнань в 2025 году