Туризм
 
09:13 30.01.2026
Рекордное число россиян посетило Хайнань в 2025 году
Россияне в 2025 году установили новый исторический рекорд на Хайнане в Китае - 505,3 тысячи визитов, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на...
Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили Хайнань в 2025 году

Санья, Хайнань
Санья, Хайнань
© Getty Images / 4045
Санья, Хайнань . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россияне в 2025 году установили новый исторический рекорд на Хайнане в Китае - 505,3 тысячи визитов, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на представителя отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова.
"В 2025 году россияне установили новый исторический рекорд на Хайнане - 505,3 тысячи визитов. Это на 120,3% больше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении.
При этом доля России составила 33,7% от общего числа иностранных туристов, посетивших Хайнань в 2025 году.
В ассоциации отметили, что в 2026 году позитивная динамика продолжается и туристические власти Хайнаня прогнозируют прирост еще на 30%.
Район Пудун в Шанхае. В центре - телебашня Восточная жемчужина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В туротрасли рассказали о рекордном росте бронирований отелей в Китае
15 декабря 2025, 09:34
 
ТуризмХайнаньКитайРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
