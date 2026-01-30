https://ria.ru/20260130/rossija-2071324528.html
В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков
В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков - РИА Новости, 30.01.2026
В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков
Рекламировать энергетики в России с 1 марта начнут по новым правилам, в роликах появится предупреждение о вреде чрезмерного потребления таких напитков, кроме... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:43:00+03:00
2026-01-30T18:43:00+03:00
2026-01-30T18:43:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a622fdcee0fe326eaba8976f689c4343.jpg
https://ria.ru/20260104/ekonomika-2066399053.html
https://ria.ru/20251224/rossiya-2064384779.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ce43330cf7538633d9be797f862ca939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков
В России с 1 марта начнут рекламировать энергетики по новым правилам
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рекламировать энергетики в России с 1 марта начнут по новым правилам, в роликах появится предупреждение о вреде чрезмерного потребления таких напитков, кроме того, рекламу запретят адресовать детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«
"С 1 марта 2026 года реклама энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков должна будет сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления... Перечислю изменения: рекламу безалкогольных тонизирующих напитков (в т.ч. энергетических) запретят адресовать детям", - рассказал Машаров.
Машаров отметил, что закон запрещает указывать в рекламе энергетических напитков наличие БАДов или витаминов, вводит обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления - не менее трех секунд в радиопрограммах, не менее пяти секунд и 7% площади кадра в теле-, кино- и видеоматериалах. "Другие способы распространения - не менее 7% рекламного пространства. Рекламодатели станут отвечать за несоблюдение всех этих правил, а рекламораспространители - только тех, которые касаются упомянутого предупреждения", - добавил член ОП РФ
.
Машаров подчеркнул, что вред от энергетических напитков очевиден. По его словам, реклама не должна делать эти напитки привлекательными для несовершеннолетних.
«
"Данный ФЗ способствует защите детей от потенциальных угроз, которые несут в себе энергетики, ведь здоровые дети - это залог крепкого и счастливого будущего России", - заключил Машаров.