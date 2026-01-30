В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рекламировать энергетики в России с 1 марта начнут по новым правилам, в роликах появится предупреждение о вреде чрезмерного потребления таких напитков, кроме того, рекламу запретят адресовать детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.