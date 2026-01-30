Захарова призвала российских ученых воздержаться от поездок в Швецию

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. РФ призывает российских ученых, исследователей и высококвалифицированных специалистов воздержаться от поездок в Швецию из-за отказов в выдаче документов и наложении запрета на въезд в ЕС по причине якобы угрозы национальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Призываем наших ученых, исследователей, высококвалифицированных специалистов воздержаться от переездов в эту страну с целью получения образования или возможностей для осуществления профессиональной деятельности. Мы просто видим, чем это может для них обернуться", - сказала Захарова на просьбу РИА Новости прокомментировать применение Швецией рестриктивных мер в отношении российских ученых и высококвалифицированных специалистов.
Дипломат подчеркнула, что шведская полиция безопасности при поощрении официального Стокгольма сделала своим кредо эксплуатацию русофобской истерии.
"Российским ученым, исследователям, студентам власти этой страны под совершенно надуманными предлогами отказывают в получении, например, вида на жительство, разрешения на работу, налагают запрет на въезд в страны-члены ЕС на 20 и даже более лет", - уточнила Захарова.
При этом шансы обжаловать решение в шведском суде равны нулю, так как на подобные дела, касающиеся якобы угрозы национальной безопасности, накладывается гриф секретности, подчеркнула Захарова.
Захарова предупредила об опасности французской программы для ученых России
17 августа 2025, 20:28