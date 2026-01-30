Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала российских ученых воздержаться от поездок в Швецию - РИА Новости, 30.01.2026
15:10 30.01.2026
Захарова призвала российских ученых воздержаться от поездок в Швецию
Захарова призвала российских ученых воздержаться от поездок в Швецию - РИА Новости, 30.01.2026
Захарова призвала российских ученых воздержаться от поездок в Швецию
РФ призывает российских ученых, исследователей и высококвалифицированных специалистов воздержаться от поездок в Швецию из-за отказов в выдаче документов и... РИА Новости, 30.01.2026
Захарова призвала российских ученых воздержаться от поездок в Швецию

Захарова призвала российских ученых и исследователей не ездить в Швецию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. РФ призывает российских ученых, исследователей и высококвалифицированных специалистов воздержаться от поездок в Швецию из-за отказов в выдаче документов и наложении запрета на въезд в ЕС по причине якобы угрозы национальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Призываем наших ученых, исследователей, высококвалифицированных специалистов воздержаться от переездов в эту страну с целью получения образования или возможностей для осуществления профессиональной деятельности. Мы просто видим, чем это может для них обернуться", - сказала Захарова на просьбу РИА Новости прокомментировать применение Швецией рестриктивных мер в отношении российских ученых и высококвалифицированных специалистов.
Россия примет все меры для защиты судов под ее флагом, заявила Захарова
Дипломат подчеркнула, что шведская полиция безопасности при поощрении официального Стокгольма сделала своим кредо эксплуатацию русофобской истерии.
"Российским ученым, исследователям, студентам власти этой страны под совершенно надуманными предлогами отказывают в получении, например, вида на жительство, разрешения на работу, налагают запрет на въезд в страны-члены ЕС на 20 и даже более лет", - уточнила Захарова.
При этом шансы обжаловать решение в шведском суде равны нулю, так как на подобные дела, касающиеся якобы угрозы национальной безопасности, накладывается гриф секретности, подчеркнула Захарова.
Захарова предупредила об опасности французской программы для ученых России
17 августа 2025, 20:28
 
