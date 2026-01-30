Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет, когда Запад созовет СБ ООН по Гренландии, заявил Небензя - РИА Новости, 30.01.2026
12:21 30.01.2026
Россия ждет, когда Запад созовет СБ ООН по Гренландии, заявил Небензя
в мире
гренландия
россия
сша
дональд трамп
василий небензя
оон
совет безопасности оон
гренландия
россия
сша
в мире, гренландия, россия, сша, дональд трамп, василий небензя, оон, совет безопасности оон
Россия ждет, когда Запад созовет СБ ООН по Гренландии, заявил Небензя

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия ждет, когда Запад созовет чрезвычайный совет безопасности ООН в связи с притязаниями президента США Дональда Трампа на Гренландию, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«

"Я все жду с нетерпением, когда они (страны Запада – ред.) запросят чрезвычайный совет безопасности по Гренландии, но боюсь, что мы этого не увидим", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Небензя выразил уверенность в том, что Трамп добьется тех целей и условий, которые Америка ставит по отношению к Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
