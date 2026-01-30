В России возбудили около девяти тысяч дел против боевиков ВСУ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Следственные органы РФ на сегодняшний день возбудили около 9 тысяч уголовных дел в отношении украинских боевиков и их руководства, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.