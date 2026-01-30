https://ria.ru/20260130/rossija-2071183150.html
В России возбудили около девяти тысяч дел против боевиков ВСУ
Следственные органы РФ на сегодняшний день возбудили около 9 тысяч уголовных дел в отношении украинских боевиков и их руководства, заявил посол по особым... РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
россия
украина
