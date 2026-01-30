В России возбудили около девяти тысяч дел против боевиков ВСУ

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:53 30.01.2026 (обновлено: 11:54 30.01.2026)
Следственные органы РФ на сегодняшний день возбудили около 9 тысяч уголовных дел в отношении украинских боевиков и их руководства, заявил посол по особым... РИА Новости, 30.01.2026
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2026
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Следственные органы РФ на сегодняшний день возбудили около 9 тысяч уголовных дел в отношении украинских боевиков и их руководства, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На сегодняшний день российскими следственными органами по фактам совершенных преступных действий в отношении украинских боевиков и их руководства возбуждено около 9 тысяч уголовных дел. В 2025 году Следственным комитетом России возбуждено 3 208 уголовных дел", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Мирошник рассказал о жертвах действий ВСУ в Курской области
Вчера, 11:39
По 810 уголовным делам суды уже вынесли обвинительные приговоры в отношении 1078 лиц, добавил Мирошник.
"Среди осужденных украинских военнослужащих - 125 боевиков полка "Азов*", 262 – морских пехотинца, 33 военных Нацгвардии Украины, 469 – членов иных военных подразделений ВСУ", - сообщил он.
*Запрещенная в России террористическая организация
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
