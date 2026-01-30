Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в феврале

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В феврале в России проиндексируют более 40 видов социальных выплат, включая маткапитал, В феврале в России проиндексируют более 40 видов социальных выплат, включая маткапитал, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Более 40 различных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6 процента", — написал он в канале на платформе MAX.

Политик отметил, что, согласно закону, выплаты увеличат исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Так, материнский капитал на первого ребенка теперь составит 728,9 тысячи рублей, а на второго — 234,3 тысячи. Если семья ранее не получала сертификат, то при рождении второго ребенка ей выплатят 963,2 тысячи рублей.

Индексация коснется также пособий при рождении или усыновлении ребенка, по уходу за ним до полутора лет и ежемесячных выплат матерям-героиням.

Как подчеркнул спикер Госдумы, важно создавать все условия для того, чтобы в России было как можно больше семей с детьми.

Также вырастут доплаты к пенсии, выплаты ветеранам и инвалидам, пособия по безработице. Средства на это предусмотрены в федеральном бюджете, отметил Володин.

Еще один закон расширяет права покупателей при возврате технически сложных товаров ненадлежащего качества. Теперь можно будет требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичной продукции на момент разрешения спора.

Помимо этого, в феврале вступят в силу законы, расширяющие полномочия правительства в сфере электроэнергетики и закрепляющие правовой статус Российского Красного Креста . А МИД сможет устанавливать порядок аккредитации зарубежных дипломатов и представителей международных организаций.