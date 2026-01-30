Журналистам РИА Новости не дали аккредитацию на конференцию по безопасности

ЖЕНЕВА, 30 янв — РИА Новости. Четырем корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на конференцию по безопасности в Мюнхене, которая пройдет 13-15 февраля, сославшись на недостаток мест в пресс-центре.

Журналисты подали в срок все надлежащие документы, включая действующие пресс-карты и примеры опубликованных материалов. Однако в пятницу, спустя десять дней после закрытия аккредитации, им пришел отказ.

Во всех письмах называлась одна и та же причина: "высокий спрос" среди журналистов и недостаток места.

"К сожалению, мы не можем принять вас в качестве аккредитованного журналиста на конференции в этом году. Обращаем ваше внимание на высокий спрос на участие в MSC, однако рабочее пространство в медиацентре ограничено, и действуют строгие правила безопасности. В связи с этими обстоятельствами неизбежны ограничения на количество аккредитованных журналистов для MSC 2026", — следует из письма организаторов.

Там попросили "с пониманием" отнестись к "необходимости ограничения количества аккредитаций с учетом оптимального баланса профессиональной экспертизы и географического представительства".

Организаторы также заявили, что "право на аккредитацию не гарантируется законом".