Журналистам РИА Новости не дали аккредитацию на конференцию по безопасности
Журналистам РИА Новости не дали аккредитацию на конференцию по безопасности - РИА Новости, 30.01.2026
Журналистам РИА Новости не дали аккредитацию на конференцию по безопасности
Четырем корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на конференцию по безопасности в Мюнхене, которая пройдет 13-15 февраля, сославшись на недостаток... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:20:00+03:00
2026-01-30T19:20:00+03:00
2026-01-30T21:32:00+03:00
ЖЕНЕВА, 30 янв — РИА Новости. Четырем корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на конференцию по безопасности в Мюнхене, которая пройдет 13-15 февраля, сославшись на недостаток мест в пресс-центре.
Журналисты подали в срок все надлежащие документы, включая действующие пресс-карты и примеры опубликованных материалов. Однако в пятницу, спустя десять дней после закрытия аккредитации, им пришел отказ.
Во всех письмах называлась одна и та же причина: "высокий спрос" среди журналистов и недостаток места.
"К сожалению, мы не можем принять вас в качестве аккредитованного журналиста на конференции в этом году. Обращаем ваше внимание на высокий спрос на участие в MSC, однако рабочее пространство в медиацентре ограничено, и действуют строгие правила безопасности. В связи с этими обстоятельствами неизбежны ограничения на количество аккредитованных журналистов для MSC 2026", — следует из письма организаторов.
Там попросили "с пониманием" отнестись к "необходимости ограничения количества аккредитаций с учетом оптимального баланса профессиональной экспертизы и географического представительства".
Организаторы также заявили, что "право на аккредитацию не гарантируется законом".
Ранее глава МИД Сергей Лавров
заявлял, что Мюнхенская конференция по безопасности полностью дискредитировала себя. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.