Рейтинг@Mail.ru
Журналистам РИА Новости не дали аккредитацию на конференцию по безопасности - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 30.01.2026 (обновлено: 21:32 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/ria-2071329881.html
Журналистам РИА Новости не дали аккредитацию на конференцию по безопасности
Журналистам РИА Новости не дали аккредитацию на конференцию по безопасности - РИА Новости, 30.01.2026
Журналистам РИА Новости не дали аккредитацию на конференцию по безопасности
Четырем корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на конференцию по безопасности в Мюнхене, которая пройдет 13-15 февраля, сославшись на недостаток... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:20:00+03:00
2026-01-30T21:32:00+03:00
в мире
мюнхен
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895829944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc8b0d565dd243bee7c73e2e3b91ff38.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2071083132.html
https://ria.ru/20260116/konferentsija-2068371971.html
мюнхен
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895829944_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_19178dcdcb612f787a8d5c4dc41d1767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мюнхен, россия, сергей лавров
В мире, Мюнхен, Россия, Сергей Лавров

Журналистам РИА Новости не дали аккредитацию на конференцию по безопасности

© РИА НовостиЛоготип РИА Новости
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости
Логотип РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 30 янв — РИА Новости. Четырем корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на конференцию по безопасности в Мюнхене, которая пройдет 13-15 февраля, сославшись на недостаток мест в пресс-центре.
Журналисты подали в срок все надлежащие документы, включая действующие пресс-карты и примеры опубликованных материалов. Однако в пятницу, спустя десять дней после закрытия аккредитации, им пришел отказ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ: Трамп отчитал журналиста за слова, что Путин превзошел его на Аляске
29 января, 20:42
Во всех письмах называлась одна и та же причина: "высокий спрос" среди журналистов и недостаток места.
"К сожалению, мы не можем принять вас в качестве аккредитованного журналиста на конференции в этом году. Обращаем ваше внимание на высокий спрос на участие в MSC, однако рабочее пространство в медиацентре ограничено, и действуют строгие правила безопасности. В связи с этими обстоятельствами неизбежны ограничения на количество аккредитованных журналистов для MSC 2026", — следует из письма организаторов.
Там попросили "с пониманием" отнестись к "необходимости ограничения количества аккредитаций с учетом оптимального баланса профессиональной экспертизы и географического представительства".
Организаторы также заявили, что "право на аккредитацию не гарантируется законом".
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Мюнхенская конференция по безопасности полностью дискредитировала себя. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
Участники Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Мюнхенская конференция по безопасности отозвала приглашения Ирану
16 января, 17:29
 
В миреМюнхенРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала