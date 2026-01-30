https://ria.ru/20260130/rezhim-2071137738.html
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
На территории Пензенской области отменили режим беспилотной опасности