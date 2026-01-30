https://ria.ru/20260130/reys-2071233562.html
Рейс из Кувейта в Нью-Дели совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва
Рейс из Кувейта в Нью-Дели совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 30.01.2026
Рейс из Кувейта в Нью-Дели совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва
Рейс авиакомпании Indigo, следовавший из Кувейта в Нью-Дели, совершил экстренную посадку в Ахмадабаде, сообщает индийская газета Hindu. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:09:00+03:00
2026-01-30T14:09:00+03:00
2026-01-30T15:17:00+03:00
в мире
ахмадабад
кувейт
нью-дели
indigo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071267999_0:75:3140:1841_1920x0_80_0_0_322a27650c0f712159de6e60c295ca1e.jpg
https://ria.ru/20260130/samolet-2071116407.html
ахмадабад
кувейт
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071267999_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d301e9de26486019352e2cdd1f81557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ахмадабад, кувейт, нью-дели, indigo
В мире, Ахмадабад, Кувейт, Нью-Дели, IndiGo
Рейс из Кувейта в Нью-Дели совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва
Hindu: рейс авиакомпании Indigo совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва