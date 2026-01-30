Рейтинг@Mail.ru
Рейс из Кувейта в Нью-Дели совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 30.01.2026 (обновлено: 15:17 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/reys-2071233562.html
Рейс из Кувейта в Нью-Дели совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва
Рейс из Кувейта в Нью-Дели совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 30.01.2026
Рейс из Кувейта в Нью-Дели совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва
Рейс авиакомпании Indigo, следовавший из Кувейта в Нью-Дели, совершил экстренную посадку в Ахмадабаде, сообщает индийская газета Hindu. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:09:00+03:00
2026-01-30T15:17:00+03:00
в мире
ахмадабад
кувейт
нью-дели
indigo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071267999_0:75:3140:1841_1920x0_80_0_0_322a27650c0f712159de6e60c295ca1e.jpg
https://ria.ru/20260130/samolet-2071116407.html
ахмадабад
кувейт
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071267999_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d301e9de26486019352e2cdd1f81557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ахмадабад, кувейт, нью-дели, indigo
В мире, Ахмадабад, Кувейт, Нью-Дели, IndiGo
Рейс из Кувейта в Нью-Дели совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Hindu: рейс авиакомпании Indigo совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

© Getty Images / NurPhoto/David TalukdarСамолет авиакомпании Indigo
Самолет авиакомпании Indigo - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Getty Images / NurPhoto/David Talukdar
Самолет авиакомпании Indigo. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании Indigo, следовавший из Кувейта в Нью-Дели, совершил экстренную посадку в Ахмадабаде, сообщает индийская газета Hindu.
"Как сообщили в администрации аэропорта, самолет был перенаправлен в Ахмадабад в качестве превентивной меры после того, как один из пассажиров обнаружил написанную от руки записку, в которой говорилось, что в самолете заложена бомба", - говорится в статье.
Издание отмечает, что на борту самолета было 180 пассажиров. После получения сигнала капитан сообщил о внештатной ситуации наземным службам, которые отдали экипажу инструкцию совершить посадку в Ахмадабаде. После посадки все пассажиры были эвакуированы. Сотрудники службы безопасности аэропорта обыскали салон, но взрывного устройства не обнаружили.
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Разведывательный самолет ВМС США снова замечен в небе над Черным морем
Вчера, 03:26
 
В миреАхмадабадКувейтНью-ДелиIndiGo
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала