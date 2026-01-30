Рейтинг@Mail.ru
16:52 30.01.2026 (обновлено: 17:51 30.01.2026)
В Нижнем Новгороде мужчина из ревности зарезал соперника
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода зарезал нового возлюбленного своей бывшей жены возле подъезда, происходившее сняла камера домофона, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, днем 28 января 31-летний мужчина, находясь около одного из домов по улице Композитора Касьянова, в ходе ссоры нанес ранее знакомому мужчине множественные ножевые ранения, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), злоумышленник был задержан.
"В ходе допроса обвиняемый пояснил, что конфликт возник на почве ревности к погибшему из-за отношений с его бывшей супругой", - говорится в сообщении.
Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
СУСК опубликовало видео с камеры домофона, как обвиняемый поджидает потерпевшего у подъезда, а затем набрасывается на него с ножом. Раненый мужчина пытается убежать, но злоумышленник быстро его настигает и наносит очередной удар.
ПроисшествияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
