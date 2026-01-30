В Нижнем Новгороде мужчина из ревности зарезал соперника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода зарезал нового возлюбленного своей бывшей жены возле подъезда, происходившее сняла камера домофона, сообщило региональное Житель Нижнего Новгорода зарезал нового возлюбленного своей бывшей жены возле подъезда, происходившее сняла камера домофона, сообщило региональное следственное управление СК РФ

По версии следствия, днем 28 января 31-летний мужчина, находясь около одного из домов по улице Композитора Касьянова, в ходе ссоры нанес ранее знакомому мужчине множественные ножевые ранения, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), злоумышленник был задержан.

"В ходе допроса обвиняемый пояснил, что конфликт возник на почве ревности к погибшему из-за отношений с его бывшей супругой", - говорится в сообщении.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.