https://ria.ru/20260130/revnost-2071295230.html
В Нижнем Новгороде мужчина из ревности зарезал соперника
В Нижнем Новгороде мужчина из ревности зарезал соперника - РИА Новости, 30.01.2026
В Нижнем Новгороде мужчина из ревности зарезал соперника
Житель Нижнего Новгорода зарезал нового возлюбленного своей бывшей жены возле подъезда, происходившее сняла камера домофона, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:52:00+03:00
2026-01-30T16:52:00+03:00
2026-01-30T17:51:00+03:00
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071312480_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_97462d133f6b80f5b497e9533a2aefc7.jpg
https://ria.ru/20260130/prigovor-2071294595.html
https://ria.ru/20260130/ufa-2071285659.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071312480_100:0:1003:677_1920x0_80_0_0_e44a200b59894b18f19e7e2f3ef785d6.jpg
происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Нижнем Новгороде мужчина из ревности зарезал соперника
Житель Нижнего Новгорода зарезал нового возлюбленного бывшей жены возле подъезда
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости.
Житель Нижнего Новгорода зарезал нового возлюбленного своей бывшей жены возле подъезда, происходившее сняла камера домофона, сообщило региональное следственное управление СК РФ
.
По версии следствия, днем 28 января 31-летний мужчина, находясь около одного из домов по улице Композитора Касьянова, в ходе ссоры нанес ранее знакомому мужчине множественные ножевые ранения, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ
(убийство), злоумышленник был задержан.
"В ходе допроса обвиняемый пояснил, что конфликт возник на почве ревности к погибшему из-за отношений с его бывшей супругой", - говорится в сообщении.
Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
СУСК опубликовало видео с камеры домофона, как обвиняемый поджидает потерпевшего у подъезда, а затем набрасывается на него с ножом. Раненый мужчина пытается убежать, но злоумышленник быстро его настигает и наносит очередной удар.