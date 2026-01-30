РЭЦ открыл прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", направленный на выявление лучших региональных практик по вовлечению женщин в международную торговлю, сказано в сообщении РЭЦ.
"Российский экспортный центр объявляет о старте приема заявок на Всероссийский конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте". Инициатива, реализуемая совместно с Советом Федерации Федерального Собрания РФ и Школой управления Сколково, направлена на выявление лучших региональных практик по вовлечению женщин в международную торговлю", - сказано в сообщении.
Подать заявку исполнительные органы власти субъектов РФ и центры поддержки экспорта могут до 13 февраля. Конкурс призван не только отметить достижения регионов, но и создать тиражируемую модель поддержки женского предпринимательства.
"Мы стремимся сделать путь на внешние рынки доступным для каждой предпринимательницы. Наш проект помогает регионам выстроить эффективную систему поддержки в отраслях, где женский бизнес традиционно силен, и найти решения для преодоления регуляторных и культурных сложностей, с которыми сталкиваются женщины при расширении географии экспорта", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Всероссийский конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" стал действенным стимулом создания инфраструктуры поддержки женского бизнеса. Число регионов-участников за годы проведения конкурса увеличилось с 41 до 72, что говорит о росте интереса к женскому бизнесу и активизации его поддержки", - сообщила председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Совфеда Галина Карелова.
"Очень надеюсь, что конкурс подтвердит и укрепит эту тенденцию, будет способствовать появлению новых, эффективных мер и увеличению вклада женщин-экспортеров в российскую экономику и развитие внешнеторговых связей", - добавила она.
Победители будут определены в двух ключевых категориях, охватывающих как работу органов власти, так и результативность инфраструктуры поддержки: креативное вовлечение (для региональных органов исполнительной власти), динамика вовлечения в экспорт (для центров поддержки экспорта).
В рамках категории "Динамика вовлечения в экспорт" также учреждена специальная премия "Женский вклад в экспорт". Заявки на участие подают региональные центры поддержки экспорта. В этой номинации будут определены лучшие экспортно ориентированные компании, относящиеся к категории женского предпринимательства. Победителями станут предприятия МСП, достигшие наиболее высоких показателей по объему экспортной выручки, количеству заключенных контрактов или широте географии поставок.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".