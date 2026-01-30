РЭЦ открыл прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", направленный на выявление лучших региональных практик по вовлечению женщин в международную торговлю, сказано в сообщении РЭЦ.

"Российский экспортный центр объявляет о старте приема заявок на Всероссийский конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте". Инициатива, реализуемая совместно с Советом Федерации Федерального Собрания РФ и Школой управления Сколково, направлена на выявление лучших региональных практик по вовлечению женщин в международную торговлю", - сказано в сообщении.

Подать заявку исполнительные органы власти субъектов РФ и центры поддержки экспорта могут до 13 февраля. Конкурс призван не только отметить достижения регионов, но и создать тиражируемую модель поддержки женского предпринимательства.

"Мы стремимся сделать путь на внешние рынки доступным для каждой предпринимательницы. Наш проект помогает регионам выстроить эффективную систему поддержки в отраслях, где женский бизнес традиционно силен, и найти решения для преодоления регуляторных и культурных сложностей, с которыми сталкиваются женщины при расширении географии экспорта", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

"Всероссийский конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" стал действенным стимулом создания инфраструктуры поддержки женского бизнеса. Число регионов-участников за годы проведения конкурса увеличилось с 41 до 72, что говорит о росте интереса к женскому бизнесу и активизации его поддержки", - сообщила председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Совфеда Галина Карелова.

"Очень надеюсь, что конкурс подтвердит и укрепит эту тенденцию, будет способствовать появлению новых, эффективных мер и увеличению вклада женщин-экспортеров в российскую экономику и развитие внешнеторговых связей", - добавила она.

Победители будут определены в двух ключевых категориях, охватывающих как работу органов власти, так и результативность инфраструктуры поддержки: креативное вовлечение (для региональных органов исполнительной власти), динамика вовлечения в экспорт (для центров поддержки экспорта).

В рамках категории "Динамика вовлечения в экспорт" также учреждена специальная премия "Женский вклад в экспорт". Заявки на участие подают региональные центры поддержки экспорта. В этой номинации будут определены лучшие экспортно ориентированные компании, относящиеся к категории женского предпринимательства. Победителями станут предприятия МСП, достигшие наиболее высоких показателей по объему экспортной выручки, количеству заключенных контрактов или широте географии поставок.