В Раде неожиданно ответили на решение Путина по Украине

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Выстроенный диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
Так политик прокомментировал решение со стороны Москвы воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа.
"Учитывая то, что между Трампом и Путиным существует нормальная коммуникация и возможность принятия решений по Украине, сегодня стало очевидно: решение по окончанию конфликта возможно", — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Дмитрука, единственным препятствием к миру является Владимир Зеленский, режим которого живёт за счет жизней украинцев и саботирует мирный процесс.
Переговоры по Украине
В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.