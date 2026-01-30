Рейтинг@Mail.ru
В Раде неожиданно ответили на решение Путина по Украине
14:58 30.01.2026 (обновлено: 16:40 30.01.2026)
В Раде неожиданно ответили на решение Путина по Украине
Выстроенный диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. РИА Новости, 30.01.2026
В Раде неожиданно ответили на решение Путина по Украине

Дмитрук: окончание конфликта на Украине возможно из-за диалога Путина и Трампа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Выстроенный диалог между Москвой и Вашингтоном делает возможным урегулирование конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
Так политик прокомментировал решение со стороны Москвы воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
Вчера, 14:26
"Учитывая то, что между Трампом и Путиным существует нормальная коммуникация и возможность принятия решений по Украине, сегодня стало очевидно: решение по окончанию конфликта возможно", — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Дмитрука, единственным препятствием к миру является Владимир Зеленский, режим которого живёт за счет жизней украинцев и саботирует мирный процесс.

Переговоры по Украине

В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Не только Украина". В Германии сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:34
 
В миреУкраинаМоскваВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
